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4 часа назад

Звездный парикмахер принцессы Дианы вынужден закрыть салон после 30 лет работы

Газета.Ru

Знаменитый британский парикмахер Ники Кларк закрывает свой салон в престижном районе Лондона Мэйфэр. Его бизнес не пережил пандемию, сообщает Daily Mail.

Парикмахер принцессы Дианы вынужден закрыть салон
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В понедельник, 25 апреля, стилист по волосам, среди клиентов которого в разные годы были принцесса Диана, герцогиня Йоркская, Маргарет Тэтчер, Дэвид Боуи, собрал своих сотрудников и заявил, что салон немедленно закрывается.

"Этот престижный салон работал в Мэйфэр более 30 лет и был огромной частью нашей жизни, как личной, так и профессиональной, - сказал он. - Однако последние два года были самыми трудными из всех".

Бизнес Кларка до пандемии стоил £60 млн, но после вынужденного закрытия во время карантина дела пошли на спад. Растущие тарифы на содержание салона, арендная плата, отсутствие клиентов и международных командировок окончательно подкосили бизнес.

По словам парикмахера, он намерен сохранить свой салон в Бирмингеме, а также развивать бизнес по производству гаджетов для укладки волос. В момент расцвета карьеры Кларка его руки были застрахованы на £1 млн, а стрижка стоила £650.

Люди,Дэвид Боуи,Маргарет Тэтчер,
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