Парикмахер принцессы Дианы вынужден закрыть салон

Знаменитый британский парикмахер Ники Кларк закрывает свой салон в престижном районе Лондона Мэйфэр. Его бизнес не пережил пандемию, сообщает Daily Mail.
В понедельник, 25 апреля, стилист по волосам, среди клиентов которого в разные годы были принцесса Диана, герцогиня Йоркская, Маргарет Тэтчер, Дэвид Боуи, собрал своих сотрудников и заявил, что салон немедленно закрывается.
"Этот престижный салон работал в Мэйфэр более 30 лет и был огромной частью нашей жизни, как личной, так и профессиональной, - сказал он. - Однако последние два года были самыми трудными из всех".
Бизнес Кларка до пандемии стоил £60 млн, но после вынужденного закрытия во время карантина дела пошли на спад. Растущие тарифы на содержание салона, арендная плата, отсутствие клиентов и международных командировок окончательно подкосили бизнес.
По словам парикмахера, он намерен сохранить свой салон в Бирмингеме, а также развивать бизнес по производству гаджетов для укладки волос. В момент расцвета карьеры Кларка его руки были застрахованы на £1 млн, а стрижка стоила £650.