Королевский биограф рассказала об алчности Меган Маркл

"Они хотели иметь возможность заниматься коммерческой деятельностью, - сказала Браун. - Это было камнем преткновения. Меган, конечно, видела, какие сделки можно заключать в статусе королевской особы. Как будто она не могла устоять перед всем, что предлагалось знаменитостям на их "шведском столе".