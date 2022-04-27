Королевский биограф рассказала об алчности Меган Маркл

Бывший редактор журнала Vanity Fair Тина Браун, выступая на платформе Washington Post Live, заявила, что Меган Маркл рассчитывала нажиться на статусе члена королевской семьи Великобритании. Об этом сообщает Daily Mail.
В рамках продвижения новой книги The Palace Papers ("Документы Дворца") о королевской семье журналистка прокомментировала решение Меган Маркл и принца Гарри отказаться исполнять обязанности членов семьи монарха.
"Они хотели иметь возможность заниматься коммерческой деятельностью, - сказала Браун. - Это было камнем преткновения. Меган, конечно, видела, какие сделки можно заключать в статусе королевской особы. Как будто она не могла устоять перед всем, что предлагалось знаменитостям на их "шведском столе".
По словам королевского писателя, Маркл вдохновлялась примером Мишель Обамы, хотела быть богатой и жить в роскошных домах без всяких условий, а Гарри планировал покинуть королевскую семью даже без влияния супруги. Он чувствовал себя несчастным, а Маркл помогла ему решиться пойти против системы, подготовив материальную базу.
"Она понимала мир агентов и сделок. Гарри ничего об этом не знал, но внезапно в лице Меган он получил очень умного стратега, которому он решил доверять больше, чем всем остальным советникам",
— говорит Браун.