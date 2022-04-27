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1 час назад

Мальчик стал выпускником университета в 13 лет

Lenta.ru

Ребенок из американского города Сент-Луис-Парк, штат Миннесота, в 13 лет стал выпускником университета и решил вернуться в учебное заведение в качестве профессора. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

Мальчик стал выпускником университета в 13 лет
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В мае Эллиотт Тэннер заканчивает обучение в Университете Миннесоты. Он получит степень бакалавра, пройдя основной курс по физике и факультативный — по математике. Следующим шагом станет получение докторской степени по физике. Мальчик заявил, что надеется стать профессором Университета Миннесоты, чтобы делиться любовью к этой области науки с другими людьми.

Мать вундеркинда Мишель Тэннер утверждает, что ее сын самостоятельно научился читать в том возрасте, когда большинство детей еще не умели даже завязывать шнурки на ботинках.

«Он начал читать, когда ему было два — три года. "Ого, это интересно, — реагировали мы. — Ты читаешь. А мы ведь даже не учили тебя этому"»,

— рассказала она. К девяти годам мальчик изучал учебники для колледжа, а два года спустя окончил общественный колледж Нормандейл.

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