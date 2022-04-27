Женщина выиграла в лотерею и раздала 5,6 миллиарда рублей

Победительница лотереи из Великобритании (графство Дарем) раздала половину выигрыша нуждающимся. Об этом сообщает издание Independent.

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Фрэнсес Коннолли, 55-летняя бывшая соцработница и учительница, всегда старалась помогать другим, еще с девяти лет была волонтером, а в студенчестве организовывала линию помощи больным СПИДом.

В 2019 году женщине выпал счастливый билет с выигрышем в лотерею 115 миллионов фунтов стерлингов (10,7 миллиарда рублей). Часть выигрыша она сразу же раздала родным и друзьям. У нее даже был заранее подготовленный список тех, кому нужно помочь.

Позже британка создала два благотворительных фонда. Первый фонд она организовала в родной в Северной Ирландии и назвала в честь покойной матери.

Второй фонд, PFC Trust, был создан в городе Хартлпул, в котором Конноли жила последние 30 лет. Фонд создан для поддержки пожилых людей, молодых сиделок и беженцев. В общей сложности британка раздала на благотворительность 60 миллионов фунтов стерлингов (5,6 миллиарда рублей).