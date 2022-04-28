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4 часа назад

Илон Маск не даст показания в суде по делу Джонни Деппа и Эмбер Херд

Газета.Ru

Адвокат Илона Маска Алекс Спиро заявил в беседе с Entertainment News, что генеральный директор Tesla не будет давать показания в суде по делу Джонни Деппа и Эмбер Херд.

Маск не даст показания в суде по делу Деппа и Херд
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Изначально миллиардер был указан в качестве потенциального свидетеля со стороны Херд в документах по судебному иску о клевете на $50 млн, который Депп направил к бывшей супруге. Херд встречалась с Маском почти год после развода с Деппом в 2016 году.

Актриса и миллиардер впервые встретились на съемках фильма Роберта Родригеса "Мачете убивает" в 2013 году. В течение нескольких месяцев экс-супруга Деппа скрывала отношения с бизнесменом, но пару несколько раз замечали вместе во время свиданий. В 2017 году стало известно, что Херд и Маск разорвали отношения и остались друзьями.

В 2020 году Джонни Депп проиграл суд британскому таблоиду The Sun по делу о клевете. Тогда актер заявил, что у Эмбер Херд еще до их развода начался роман с Илоном Маском.

Люди,Илон Маск,Роберт Родригес,Джонни Депп,
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