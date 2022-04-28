Как эмигранты из России основали Голливуд

В 1878 году в Рыбинске в здании, которое до сих пор называют Дом колхозника, в семье остановившегося здесь служащего волжского пароходства Хаима Шейнкера появился на свет мальчик, которого назвали Иосифом. А через три года здесь же родился и его младший брат Николай. Им было суждено стать основателями Голливуда и известными американскими магнатами. Историю братьев читайте в материале «Рамблера».

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В 1892 году семья Шейнкеров эмигрировала в Америку в поисках лучшей жизни. Оказавшись в штатах они сменили длинную еврейскую фамилию на короткую и более удобную для американского слуха Шенк. Спустя время ее узнали во всем мире.

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Стараясь помочь семье, братья Иосиф и Николай устроились работать в аптеку. Со временем у юношей обнаружился талант к предпринимательской деятельности. Через некоторое время братья уже были владельцами нескольких аптек, а затем к этому бизнесу добавили еще и торговлю алкогольными напитками. Совсем не плохо для выходцев из семьи, которая, приехав в США, жила в одном из самых бедных кварталов Нью-Йорка.

Photoplay (Jul. - Dec. 1921) Джозеф Шенк

Но вскоре братья поняли, что несопоставимо больших доход им может принести мир шоу-бизнеса. В начале 1900-х они знакомятся с Маркусом Лоу, который управлял кинотеатрами в верхней части Манхэттена. Благодаря его финансово поддержке Шенкив 1908 году купили участок земли и создали парк аттракционов «Палисейдс», где вскоре открыли несколько залов для проката кинофильмов. По сути это стало первым шагами к созданию компании «Metro». Иосиф к тому времени уже сменил имя на Джо, а его младший брат стал Николасом.

Братья сделали ставку на развивающуюся индустрию кино и не прогадали. В начале 1919 году Маркус Лоу приобретает киностудию, а позже вместе с Николасом, организовав слияние трех кинокомпаний, создает новую корпорацию «Metro-Goldwyn-Mayer». Возглавлять ее Николас Шенк будет в течение 30 лет (Лоу скончался через три года после создания компании).

Джо Шенк тоже продолжил развиваться в сфере киноиндустрии. Он переехал в Голливуд и занялся продюсированием. Именно благодаря Джо Шенку на экранах появились Чарли Чаплин, Мэрилин Монро, Мэри Пикфорд, Бастон Киттор, Норма Толмедж (последняя стала его женой) и другие звезды. Через некоторое время Шенк возглавил Гильдию продюсеров и стал главным лицом Голливуда.

После смерти Джон Шенка в 1961 году в возрасте 82 лет все его проекты остались брату Николасу Шенку.

Николас Шенк был восьмым в десятке богатейших людей Соединенных Штатов 1930-х годов, но, в отличие от брата не стремился к публичности. Когда пришла эпоха телевидения, Шенк не захотел развиваться в этом направлении. В 1955 году президентом компании MGM стал сын Маркуса Лоу, Артур Лоу, а Шенк стал председателем Совета директоров. Но через год Артуру пришлось уйти в отставку из-за здоровья. Президентом компании стал Джозеф Фогель, а Николас Шенк получил должность почетного председателя. Однако ушел на пенсию в том же году.