Лидеру сборной СССР Галине Кулаковой исполнилось 80 лет

МОСКВА, 29 апреля. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Первой в истории отечественного лыжного спорта четырехкратной олимпийской чемпионке Галине Кулаковой исполнилось 80 лет. За карьеру она также 39 раз выигрывала чемпионат СССР.

Фото: Эдуард Котляков/ТАСС Эдуард Котляков/ТАСС

Родилась Кулакова в небольшой деревне Логачи в Удмуртии. Она была самой младшей в семье, росла без пропавшего без вести на войне отца вместе двумя братьями и пятью сестрами. После окончания школы Кулакова начала работать дояркой в совхозе и не помышляла о серьезных занятиях спортом до тех пор, пока в ее жизнь не вмешался случай.

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В 1964 году будущая четырехкратная олимпийская чемпионка приехала в гости в Воткинск к своей сестре, которая работала на машиностроительном заводе. Та должна была выступить на заводских соревнованиях по лыжным гонкам, но заболела накануне старта и попросила Галину выступить вместо себя. Младшая сестра вышла на старт под фамилией старшей и заняла второе место, после чего обратила на себя внимание тренера Петра Наймушина, который предложил ей выступить на республиканских соревнованиях в Ижевске.

Первенство всесоюзного общества "Труд" по лыжным гонкам, проходившее в 1965 году в Смоленске, стало для бывшей работницы совхоза Кулаковой первым крупным стартом в карьере. И она сполна оправдала чаяния своего наставника, за два дня одержав победы на дистанциях 5 и 10 километров. "Удмурты нашли доярку, которая всех обыгрывает", - говорили в кулуарах тренеры. Вскоре бывшая доярка Кулакова была приглашена в состав сборной Советского Союза.

Попав в национальную команду, лыжница из Ижевска не ослабляла к себе требований: на многочасовых тренировках она проходила до 80 км в день, не обращая внимания на призывы тренеров сборной поберечь себя. Это рвение к спортивным победам совсем скоро привело Кулакову во французский Гренобль, где в феврале 1968 года проходили очередные зимние Олимпийские игры.

На первую для себя Олимпиаду лыжница из Удмуртии ехала в качестве одной из фавориток соревнований. На дистанции 5 км Кулакова уверенно лидировала всю гонку, однако упала за 500 м до финиша и стала второй, пропустив шведку Тойни Густафссон. В эстафете 3х5 км женская сборная СССР показала третий результат, на дистанции 10 км Кулакова финишировала шестой.

Триумф Саппоро и слезы Инсбрука

Отсутствие олимпийского золота нанесло сильный удар по самолюбию советской лыжницы, однако та не расклеилась и продолжала упорно тренироваться и наматывать один километр за другим. На чемпионате мира 1970 года в Чехословакии Кулакова выиграла две золотые и одну бронзовую награду, а на Олимпиаде-1972 в японском Саппоро стала одной из главных героинь соревнований, выиграв все три золотые медали (на дистанциях 5 км и 10 км, а также в женской эстафете).

"Я познакомилась с Галей Кулаковой весной 1972 года после Олимпиады в Саппоро, когда меня впервые включили в состав сборной Советского Союза, - рассказала ТАСС олимпийская чемпионка Игр-1976 Зинаида Амосова. - В команду вместе со мной тогда пришло четверо молодых девчонок, и вначале отношение к нам со стороны Галины и других опытных спортсменок было не очень. Но потом, когда мы стали создавать старожилам конкуренцию на тренировках, все сразу нормализовалось".

"В 1974 году в Фалуне я дебютировала на чемпионате мира, где Кулакова опять выиграла все золото, а двумя годами позднее мы вместе с Галиной бежали в победной для нас эстафете на Олимпиаде в Инсбруке. К этому времени мы уже давно чувствовали себя одной командой и крепко дружили. Я бы не сказала, что Кулакова была главной заводилой команды, но авторитетом она обладала непререкаемым", - добавила Амосова.

Женский лыжный турнир на Играх-1976 открывала гонка на 5 км, по итогам которой Кулакова завоевала бронзовую медаль. Однако спустя день ей эту награду пришлось вернуть после того, как в ее допинг-пробе было обнаружено запрещенное вещество эфедрин. Заплаканная Кулакова объяснила организаторам, что перед тем стартом она простыла и вынуждена была использовать капли в нос, чтобы иметь возможность нормально дышать на лыжне. Оргкомитет принял решение не накладывать на советскую лыжницу жестких санкций: ей дали возможность выступить в двух последующих гонках (в эстафете и гонке на 10 км).

"На первом этапе эстафеты за команду бежала Нина Балдычева, которая во время гонки свалила немку. Мы очень боялись, что нас снимут после этого, но ничего не произошло, к счастью, да и Галка выходила на старт не в самом лучшем психологическом состоянии после всей этой истории с лишением медали. Не хочется об этом вспоминать, конечно, но во время этапа ей кричали в спину неприятные слова. Но мы внимания на это не обращали, наши ребята-биатлонисты очень болели за нас, да и простых болельщиков сборной Советского Союза там тоже было немало", - заметила Амосова.

"Гонка сложилась очень тяжело, и на финише было не до поздравлений, - вспомнила собеседница ТАСС. - Но вечером в Олимпийской деревне, конечно, немного отметили нашу победу. На следующий день вручили звания заслуженных мастеров спорта СССР, концерт был с артистами, хоккеисты наши в гости пришли".

Упрямая "доярка"

После чемпионата мира 1978 года, который проходил в финском Лахти, тренерский штаб женской сборной СССР взял курс на омоложение состава. Так, лишилась места в национальной команде 28-летняя Амосова, выигравшая в Финляндии две золотые награды в личных гонках. Кулаковой, которой к тому времени исполнилось 36 лет, также было предложено завершить карьеру, однако упрямая "доярка" продолжала усиленно тренироваться и отстояла свое место в сборной. На четвертой для себя Олимпиаде - в 1980 году в американском Лейк-Плэсиде - она стала серебряным призером в составе эстафетной команды, с эстафетным серебром Кулакова вернулась и с чемпионата мира - 1982 в Норвегии, который стал для нее последним стартом в карьере.

В 1984 году президент Международного олимпийского комитета Хуан Антонио Самаранч вручил Кулаковой серебряный Олимпийский орден за заслуги перед мировым спортом. В 2000 году на Общероссийском балу олимпийцев она была включена в число 15 легенд отечественного спорта, внесших наибольший вклад в его развитие в XX веке.