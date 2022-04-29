"Как-нибудь выживу": о женской мстительности с сарказмом в новом клипе группы Lascala

- Для меня эта песня о том, что случается с женской психикой, когда она себе что-то навыдумывала, тысячу раз обиделась, и потом, в конце концов, поняла, что неправа. И всю эту ревность в купе с сарказмом и иронией мы хотели показать в этом видео. Клип сняли буквально за один день, и, стоит сказать, что ни один мотоцикл и ни один мужчина не пострадал.



Вообще, первый раз я эту фразу прокричала, когда наш директор сказала, что в связи с коронавирусом тур почти из 20-ти городов переносится, а что-то даже отменяется. Потом через год, увидела график наших концертов, съемок, записей и тут же подумала: «Когда, когда я буду все это успевать? Когда буду спать? Боже мой! Ну ничего, как-нибудь выживу». И все, раз эта фраза прозвучала в моей голове два раза – это не совпадение. Это что-то значит и нужно ее использовать в одной из песен. И думаю – я не ошиблась.