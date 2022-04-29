"Как-нибудь выживу": о женской мстительности с сарказмом в новом клипе группы Lascala

Обидели женщину – берегитесь! Ведь обиженная женщина – смертоносный ураган из накала страстей и эмоций, сметающий все на своем пути. И выход один – жить дальше, предварительно, напомнив обидчику, кого он потерял. Злость и обида, коварство и ревность – все эти чувства и многие другие в полном объеме присутствуют в новом дерзком и сексуальном видеоклипе рок-группы LASCALA.
Как и предыдущие работы команды, «Выживу» получилась честной и личной песней – мысль «как-нибудь выживу» была неизменным спутником последних двух лет, проходя красной нитью через всю жизнь музыкантов. Трек был написан в разгар пандемии и вошел в последний альбом группы под названием ECUADOR, выпущенный осенью 2021 года.
Анна Грин, вокалистка группы LASCALA:
- Для меня эта песня о том, что случается с женской психикой, когда она себе что-то навыдумывала, тысячу раз обиделась, и потом, в конце концов, поняла, что неправа. И всю эту ревность в купе с сарказмом и иронией мы хотели показать в этом видео. Клип сняли буквально за один день, и, стоит сказать, что ни один мотоцикл и ни один мужчина не пострадал.
Вообще, первый раз я эту фразу прокричала, когда наш директор сказала, что в связи с коронавирусом тур почти из 20-ти городов переносится, а что-то даже отменяется. Потом через год, увидела график наших концертов, съемок, записей и тут же подумала: «Когда, когда я буду все это успевать? Когда буду спать? Боже мой! Ну ничего, как-нибудь выживу». И все, раз эта фраза прозвучала в моей голове два раза – это не совпадение. Это что-то значит и нужно ее использовать в одной из песен. И думаю – я не ошиблась.
LASCALA – российская альтернативная группа, в музыке которой умело сочетаются гитарный латин-рок и современная электроника, откровенные тексты и чувственный женский вокал. На счету коллектива пять студийных альбомов, гастроли по всей России и странам СНГ, а также выступления на главных фестивалях страны. В 2022 году LASCALA продолжает тур в поддержку альбома ECUADOR (2021), а также планирует отметить 10-летие большими сольными концертами и выходом документального фильма.