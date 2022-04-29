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2 часа назад

Группа "Биртман" выпустила новый альбом

Партнерский материал

Молодость» - пятый студийный альбом коллектива «Биртман», выпущенный 29 апреля 2022 года. Заявив о себе шесть лет назад как ироничная и веселая мистификация, группа «Биртман» выстрелила обоймой бронебойных хитов и моментально завоевала поклонников по всему миру. К сегодняшнему дню в активе команды пять полноценных студийных альбомов, несколько видеоработ, гастроли по России и странам СНГ и выступления на крупных фестивалях страны.

Группа "Биртман" выпустила новый альбом
Фото: Пресс-службаПресс-служба

В альбом «Молодость» вошло девять треков, написанных за последние два года в редких перерывах между концертами. Ирония, юмор, простое и понятное отношение к жизни – музыканты «Биртман» остаются верными себе на новой пластинке. К слову, одна из песен – «Когда отрубят YouTube» уже известна и разобрана поклонниками на цитаты. Тем не менее, в альбом вошла новая версия трека, записанная совместно с Игорем Растеряевым.

Дмитрий Наумов, лидер коллектива «Биртман»:

«Молодость» — это альбом, основанный на реальных событиях, которые уже кажутся нереальными. Но все телеги из нашей бурной молодости, которые уже в тысячный раз нами прогонялись, было решено превратить в песни, чтобы не утруждать себя очередным повествованием. За звучание альбома отдельное спасибо - Максиму Кравцову и Андрею Антоненко, а за совместный трек - Natasha Rocco. Кстати, это был первый наш опыт сотрудничества с западными исполнителями. И спасибо Игорю Растеряеву. Слушайте альбом, берегите себя и чаще звоните родителям, поскольку...

Трек-лист:

1. Молодость

2. Велосипед

3. Мальчики- снежинки

4. Мираж

5. Сидр

6. Бросила тебя, осла

7. Чилю без тебя

8. Natasha (feat. Natasha Rocco)

9. Когда отрубят YouTube (feat. Игорь Растеряев)

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Люди,Андрей Антоненко,Дмитрий Наумов,Игорь Растеряев,Максим Кравцов,
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