Группа "Биртман" выпустила новый альбом

«Молодость» — это альбом, основанный на реальных событиях, которые уже кажутся нереальными. Но все телеги из нашей бурной молодости, которые уже в тысячный раз нами прогонялись, было решено превратить в песни, чтобы не утруждать себя очередным повествованием. За звучание альбома отдельное спасибо - Максиму Кравцову и Андрею Антоненко, а за совместный трек - Natasha Rocco. Кстати, это был первый наш опыт сотрудничества с западными исполнителями. И спасибо Игорю Растеряеву. Слушайте альбом, берегите себя и чаще звоните родителям, поскольку...