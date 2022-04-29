Какую тайну Терешкова хранила 30 лет

Первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова стартовала в свой первый и единственный полет на космическом корабле-спутнике «Восток-6» 16 июня 1963 года с космодрома Байконур. Стремясь обогнать США, которые на волне феминизма также планировали подготовить для космоса свою «женскую сборную», Никита Хрущев выбирал кандидатку для запуска на орбиту не столько по профессиональным, сколько по политическим причинам, и этот выбор имел свои последствия.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Муки выбора

Видео дня

Идею о необходимости полета в космос первой советской женщины-космонавта в мае 1961 года выдвинул вернувшийся из совместного с Юрием Гагариным зарубежного турне генерал-лейтенант Николай Каманин, под непосредственным руководством которого проходил отбор и подготовка всех советских космонавтов. Женщин-пилотов в звании офицеров ВВС тогда не было, и их решили «воспитать», отобрав кандидаток из парашютисток до 30 лет. Желающих побороться во всесоюзном конкурсе оказалось аж восемьсот человек, но по состоянию здоровья и физическим параметрам прошли только тридцать, а на стадии подготовки их осталось всего пятеро. С профессиональной точки зрения среди претенденток на полет выделялась Валентина Пономарева – у нее был опыт пилотирования и высшее образование инженера-механика. Однако у Пономаревой уже был ребенок, и Юрий Гагарин категорически выступил против того, чтобы рисковать жизнью молодой матери.

Что же до Валентины Владимировны Терешковой, то никакими специальными навыками она похвастаться не могла. Зато куда звонче в ее пользу звучало пролетарское происхождение, героическая смерть отца на фронте и семь лет работы ткачихой на заводе. Все это как нельзя лучше вписывалось в образ «девушки из народа». Кроме того, у ткачихи Вали был неплохо подвешен язык, что было немаловажно для будущих официальных мероприятий. Решающую роль в утверждении ее кандидатуры сыграл голос самого Никиты Хрущева.

Внештатные ситуации

Во время подготовки Валентина Терешкова показала себя хорошо. Как она рассказывает, подготовка проходила жестче, чем сейчас: «Например, нас вращали на центрифуге с нагрузкой 12 единиц, сейчас – всего восемь. Восемь суток мы сидели в сурдокамере: ты никого не видишь и не слышишь, только шорохи от твоих движений». Кандидат в космонавты успешно прошла все испытания.

Полет начался без накладок. Проходил он парно: сначала на орбиту отправился космонавт Валерий Быковский, а Терешкова на «Востоке-6» полетела следом два дня спустя. «Терешкова установила радиосвязь с Быковским, отлично провела переговоры с Хрущевым и очень толково докладывает о ходе полета. Нам предстоит еще очень большой труд, чтобы успешно закончить программу полета Быковского и Терешковой и приземлить их невредимыми. Переживаний и волнений будет еще много, но независимо от результатов посадки, старт и полет — это уже начало большой победы», – записал в дневнике генерал-лейтенант Каманин в день старта. Однако дальше у Валентины Терешковой все пошло наперекосяк.

Госкомиссии Терешкова докладывала, что поначалу почти не чувствовала скафандра, но уже на второй день полета физическое ее состояние резко ухудшилось. Появились ноющие боли в правой голени, мучили тошнота, головокружение, общая слабость. Из-за своего плохого состояния Терешкова фактически сорвала всю программу намеченных научных опытов: не смогла отвязаться от кресла, дотянуться до укладок с материалами, так и не справилась с ручным управлением, которое в случае отказа автоматической системы ориентации перед спуском позволяло контролировать ситуацию. Кроме того, на орбите с Терешковой случился настоящий конфуз. Когда нужно было выходить на связь с ЦУПом, она вдруг перестала отвечать на вызовы. При включении телевизионной камеры, оказалось, что космонавтка уснула. Разбудить Терешкову удалось только Быковскому из соседнего корабля по внутренней связи.

Несмотря на все возникшие проблемы, «Восток-6» удалось автоматически посадить в Алтайском крае, и посадка прошла успешно, хотя из-за невозможности управлять парашютом Валентина Терешкова разбила лицо о гермошлем. Но даже по окончании полета она сумела «отличиться»: предназначенные для изучения тюбики с космической едой раздала местным жителям на сувениры, а сама вопреки всем медицинским инструкциям от души угостилась картошкой с луком и кумысом, что нарушало чистоту медицинского эксперимента и могло непредсказуемо сказаться на ее организме. Кроме того, прибывшие поисковики поймали Терешкову за тем, что уже на Земле она стала дописывать бортовой журнал…

«Хранила тайну 30 лет»

По воспоминаниям свидетелей, из-за действий Валентины Терешковой после приземления академик Сергей Королев устроил ей за закрытыми дверями настоящий разнос. Некоторые очевидцы говорили, Королев довел Терешкову до слез, а потом яростно кричал в нецензурных выражениях, что пока он жив, ни одной женщины больше в космосе не будет. Хотя сама Валентина Владимировна рассказывает о приватной беседе с Королевым совершенно иначе, заверяя, что якобы по его личной просьбе она долгие годы молчала о произошедшей в космосе нештатной ситуации. По ее словам, на спуске программа оказалась заложена не на снижение, а на подъем орбиты корабля. «Я получила новые данные и заложила их в компьютер», – поделилась воспоминаниями первая женщина-космонавт. Она рассказала, будто после удачного приземления Королев подошел к ней и лично попросил: «Чаечка (позывной Терешковой), я тебя прошу, не надо об этом говорить». «30 лет я хранила эту тайну», – заявила она журналистам.