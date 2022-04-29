"В бой идут одни "старики": 100 лет назад родился прототип Маэстро Виталий Попков

Почти полвека назад, в 1973 году, на экраны СССР вышел фильм, ставший культовым сразу и навсегда, — "В бой идут одни "старики". Вне сомнения, это одна из лучших кинокартин о летчиках эпохи Великой Отечественной войны. Один же из реальных прототипов героев картины, Виталий Иванович Попков — тот самый легендарный Маэстро, так ярко воплощенный на экране актером Леонидом Быковым, — родился ровно 100 лет назад, 1 мая 1922 года.

Фото: Николай Акимов/ТАСС Николай Акимов/ТАСС

Конфеты от Сталина

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С одной стороны — совершенно обычный парень, каких миллионы. С другой — безусловно, баловень судьбы, счастливчик. Виталий Попков родился в Москве, в семье шофера. Рос в коммунальной квартире, в Кисловском переулке на Арбате.

В ту эпоху, столетие назад, водитель автомобиля — еще редкая и престижная профессия. К тому же отец, Иван Попков, был не просто шофером — работал в гараже особого назначения при Совнаркоме, правительстве Советского Союза. Именно поэтому родившийся в столице Виталик в пятилетнем возрасте оказался на Кавказе — его отец с 1927 по 1938 год работал водителем в Сочи и Мацесте. И работал не просто водителем, а при даче самого Сталина.

Так что в детстве будущий летчик-ас не раз видел "вождя народов". Позднее Виталий Попков вспоминал, как Сталин угощал его конфетами. Тогда же он познакомился и с младшим сыном советского лидера — Василием Сталиным. Они были почти ровесниками, Василий Сталин лишь на год старше. За десятилетие до великой войны мальчики тогда не знали, что судьба их не раз сведет прямо на фронте, на земле и в небе…

В те годы Виталий учился в школе №9 города Сочи. Как и многие подростки его эпохи, страстно увлекся авиацией. Не исключено, что на выбор оказало влияние именно детское знакомство с Васей Сталиным, который тоже мечтал быть летчиком.

Но авиация была не просто мечтой — с 15 лет Виталий Попков посещал планерную школу, а когда семья в 1938 году вновь вернулась в Москву, юноша поступил в аэроклуб Ленинградского района столицы. Открывшиеся по всей стране аэроклубы тогда были не просто развлечением — именно они давали начальную подготовку будущим летчикам.

В 18 лет, то есть в 1940 году, Виталий Попков, как и другие его ровесники, призван на службу в армию. Выпускнику столичного аэроклуба одна дорога — в военные пилоты. Виталий становится курсантом Чугуевского авиационного училища летчиков-истребителей. Именно там, в училище под Харьковом, он становится настоящим бойцом военной авиации.

Примечательно, что выпуск, в котором учился Виталий Попков, оказался поистине "золотым" — среди его сокурсников 59 человек стали Героями Советского Союза. Самому Виталию Золотую звезду Героя предстояло получить дважды, а его однокашнику по Чугуевскому училищу Ивану Кожедубу — трижды.

Летом 1941 года, по завершении учебы, именно этих двоих — Попкова и Кожедуба — как лучших курсантов оставили при училище, работать инструкторами. К тому времени уже началась Великая Отечественная война, и сержант Попков раз за разом пишет рапорта начальству с просьбой перевести его в действующую армию.

В связи со стремительным наступлением врага авиаучилище переводят сначала на Северный Кавказ, потом в Азербайджан. Лишь на десятом месяце войны, после шестого рапорта, сержанта Попкова отправляют на фронт.

"Вы, товарищ командир, нижним бельем всех фрицев распугали…"

В 4-м запасном авиаполку 3-й авиабригады ВВС Московского военного округа только что прибывшего худенького сержанта в шинели не по размеру сначала не хотели пускать к самолетам. Щуплый вид новоприбывшего не внушал доверия командиру полка — в неполных 20 лет будущий герой выглядел совсем юным, почти подростком. Когда же все-таки решили проверить летные навыки Виталия, то вместо спокойного полета он схулиганил — выдал ряд фигур высшего пилотажа на предельно малой высоте.

В итоге дерзкого сержанта наказали длительным дежурством по части. И, несколько недель маясь от безделья в запасном авиаполку без полетов, сержант ловил в траве кузнечиков — за что и был награжден сослуживцами прозвищем. И вот ровно 80 лет назад, в мае 1942 года, сержант Попков по прозвищу Кузнечик вместе с другими пилотами из запасных частей отправляется из запасной авиачасти прямо на фронт.

Боевые будни для Виталия начинаются в 5-м гвардейском истребительном авиационном полку на Калининском фронте. Фронт тогда ведет длительную и кровавую Ржевскую битву. К счастью для Виталия, его гвардейский авиаполк состоял из опытных пилотов — новичков в воздушные бои пускали далеко не сразу, давая освоиться и набраться опыта от старших товарищей. Так что "В бой идут одни "старики" — это не только название кинофильма, но и неформальный девиз его полка.

"Старики" уже опытны, а "молодым" куда больше грозит гибель в схватке с врагом… Поэтому первый боевой вылет для Виталия Попкова, как ни удивительно, произошел почти случайно. Как-то ранним утром, в самом начале июня 1942 года, большинство пилотов 5-й авиаполка улетели на задание, на аэродроме стояло только два истребителя ЛаГГ-3, а "молодой" сержант Попков, он же Кузнечик, на полевой кухне чистил картошку. И тут аэродром атаковали два немецких бомбардировщика. Попков прямо в фартуке бросился к одному из стоявших истребителей, взлетел навстречу врагу и прямо на взлете сбил бомбардировщик Ju-88. Атака противника оказалась сорвана.

Уже на земле вернувшегося Кузнечика встречал прибежавший по тревоге комполка, не успевший даже натянуть гимнастерку. Довольный успехом "молодого", он в шутку спросил — мол, что ж ты, Кузнечик, и второй "бомбер" не завалил? Одержавший свою первую победу сержант ответил тоже шуткой: "Так вы, товарищ командир, своим нижним бельем мне всех фрицев распугали…"

Кто смотрели фильм "В бой идут одни "старики", наверняка уже вспомнили аналогичную сцену и фразу. Случившееся летом 1942 года спустя три десятилетия воплотят на киноэкране именно по рассказам Виталия Попкова.

От Кузнечика до Маэстро

За лето 1942 года истребитель Попков совершит 45 боевых вылетов, собьет два самолета противника и получит свою первую награду — орден Ленина. Но награды и успехи давались нелегкой ценой и смертным риском.

В воздушном бою 3 августа 1942 года его истребитель подбили на малой высоте. До удара о землю оставались не минуты — считаные секунды. К счастью, "фонарь" кабины был открыт, летчик успел отстегнуть привязные ремни и дернуть кольцо парашюта. Потоком воздуха парашют и за ним самого Попкова буквально вырвало из кабины, подбросив вверх. Раскрывшийся парашют лопнул, но замедлил падение, а затем зацепился за крону дерева…

И вновь к счастью, падение происходило над болотом. С тяжелыми ожогами и осколочными ранениями ног он не утонул в болотной трясине лишь благодаря тому, что сумел, подтягиваясь по стропе разодранного парашюта, выбраться на твердую землю. Почти чудесное стечение нескольких маловероятных обстоятельств спасло летчику жизнь.

Последовало несколько месяцев лечения. Именно в госпитале 20-летний Виталий познакомился с Раисой Волковой, лейтенантом медицинской службы. Девушка по воинскому званию была старше сбитого сержанта, но это обстоятельство ничуть не помешало их роману. Тут забежим вперед и расскажем, что молодые люди сыграют свадьбу в самый великий день — 9 мая 1945 года. Кстати, при оформлении их брака свидетелем стал Василий Сталин — не забылась детская дружба. Знакомство Виталий и Василий поддерживали и во время войны, и после.

Но вернемся из победного 1945 года в разгар боевой страды. На исходе 1942 года из госпиталя Попков, уже в звании младшего лейтенанта, вернулся в свой 5-й гвардейский авиаполк. Его часть как раз перевели с Калининского фронта под Сталинград. Именно полк, в котором вновь начал сражаться Виталий, добьется перелома в ходе воздушной битвы над Волгой.

"Отважный, смелый, инициативный воздушный боец, бесстрашно навязывает бой врагу. Смело вступает в бой с любым численно превосходящим противником…" — это написанные в августе 1943 года строки из представления лейтенанта Попкова к званию Героя Советского Союза. К тому времени на счету Виталия было уже 17 сбитых самолетов противника.

Ему довелось воевать в самых ключевых эпицентрах той великой войны — в небе над Сталинградом и над Курской дугой. К моменту награждения первой звездой Героя лейтенант Попков перестал быть Кузнечиком. В родном полку он заработал новое прозвище — Маэстро.

Как и многие его сверстники, Виталий увлекался не только авиацией, но и музыкой, модным в ту эпоху джазом. В 5-м гвардейском авиаполку оказалось немало пилотов, умеющих играть на разных музыкальных инструментах, — невольно сложился любительский джаз-оркестр, в перерывах между боями истребители играли под руководством лейтенанта Попкова. Исполняли и джаз, и русские народные песни.

Много десятилетий спустя, вдова Виталия Ивановича вспоминала: "Однажды его эскадрилья в небе над Днепропетровском устроила немцам самый настоящий "небесный джаз". Тогда сбили десять немецких самолетов, и три из них — Виталий. Его заместитель, Герой Советского Союза Сережа Глинкин, прямо в воздухе обратился к нему: "Командир, можно мы запоем?" — "Давай!" И вот в боевом эфире небесный хор эскадрильи запел: "Ой, Днепро, Днепро, ты широк, могуч…" Пропели песню от начала до конца. И вдруг в радиоэфир врывается земля, вспоминал Виталий Иванович, таким милым женским голосом говорит: "Большое спасибо, маэстро!" Он пошутил в ответ: "Это за что — за концерт или за бой?.."

"Веселые ребята" капитана Попкова

К исходу войны эскадрилья, которой командовал Виталий Попков, была прославлена и популярна не только в 5-м гвардейском авиаполку и вообще во фронтовой авиации, но и гораздо шире. Знаменитый и популярнейший тогда певец Леонид Утесов передал два произведенных на его деньги истребителя Ла-5, названных "Веселые ребята", именно в эскадрилью Попкова. Виталий летал и бил врага на одной из этих авиамашин, украшенных по бортам надписями "Веселые ребята" и "От джаз-оркестра Л. Утесова".

Подарок был особо уместен — как раз в это время эскадрилья Попкова участвовала в боях по освобождению от фашистов Одессы, родного города Леонида Утесова. Бои вновь были нелегкими и смертельно опасными. Так, 6 июня 1944 года шестерка истребителей Ла-5 под командованием Виталия Попкова нанесла удар по вражескому аэродрому в сотне километров к западу от "жемчужины у моря". На обратном пути группа Попкова была обстреляна зенитной артиллерией противника. Прямым попаданием снаряда самолет Виталия получил повреждения, сам пилот был ранен осколками в правую руку и ногу. Еще один осколок поразил его прямо в сердце — но спасла звезда Героя: перерубив ее золотой лучик, осколок потерял силу и лишь оцарапал грудь. Попков продолжил вести самолет левой рукой, руководя группой по рации, после чего успешно посадил свой Ла-5 "Веселые ребята" на нашем аэродроме.

Фактически высшая награда страны в прямом смысле спасла жизнь героическому летчику. А в феврале 1945 года командир эскадрильи капитан Попков был представлен ко второй Золотой звезде Героя Советского Союза. К этому времени он совершил 325 боевых вылетов, провел 83 воздушных боя и лично сбил 36 самолетов противника.

Вторую звезду ему вручили за бои на дальних подступах к вражеской столице. В приказе о награждении сказано: "Товарищ Попков все задания выполняет в качестве ведущего, грамотно и умело командует группой по радио в воздушном бою и при штурмовках. Своими действиями наносит большой урон противнику. Особенно отличился гвардии капитан Попков в операциях 1-го Украинского фронта при прорыве обороны противника на Сандомирском плацдарме и в дальнейших наступательных действиях наших войск за Одером. 11.2.45 г., вылетев ведущим группы пяти Ла-5 на свободную охоту, Попков при подходе к Шпротау заметил группу из десяти ФВ-190. Сразу же, подав команду по радио, Попков повел свою группу на противника. С первого же захода Попков сбил один "Фоккер", который горящим врезался в землю. После этого Попков прикрыл атаку своего ведомого, который так же сбил один ФВ-190…"

Если 5-й гвардейский авиаполк считался одним из лучших и самых результативных в советских ВВС, то эскадрилья Попкова считалась по праву одной из лучших в полку. Из 14 летчиков его эскадрильи к исходу великой войны 11 были удостоены звания Героя Советского Союза.

Летчики эскадрильи, которой с 1943 года командовал Попков, в общей сложности сбили в воздухе 236 вражеских самолетов, провели 436 воздушных боев, осуществили 481 штурмовку и 4 032 раза успешно сопровождали наши бомбардировщики в налетах на позиции врага.

Сам Виталий Попков по итогам войны сбил 40 самолетов противника — один из них тараном в результате столкновения в последние дни войны недалеко от Берлина. А потом у юного 23-летнего дважды Героя Советского Союза была долгая и счастливая послевоенная жизнь. Целых 65 лет послевоенной жизни — наверное, о ней тоже можно снять интересный кинофильм. Он командовал авиационными соединениями, летал на самых современных реактивных истребителях. Стал генералом, был даже главным инспектором авиации Военно-Морского Флота СССР.

Но про мирный быт летчиков фильмы снимают куда реже, чем про их военную жизнь. Родившийся ровно век назад Виталий Иванович Попков ушел из жизни в 2010 году, похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище.

Героический летчик оставил нам в наследство свои бессмертные подвиги и замечательный фильм "В бой идут одни "старики". Попков ведь был не только одним из прототипов, но именно он "пробил" кинофильм и его выход на широкий экран. Посмотрите в эти майские дни эту кинокартину, вспомните героев. Вспомните их в те страшные и великие дни, когда они были юны и находили силы шутить после смертельных боев. Совсем как в кадрах легендарного фильма:

— Я сбил! Я сбил, товарищ командир!

— Ай-ай-ай, что ты натворил.

— Придется родителей к директору вызывать…

— Точно… Честное слово, сбил!

— С испугу, наверное.