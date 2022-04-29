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42 минуты назад

Исследование: верующие тратят меньше денег на полезные продукты

Ferra.ru

Как выяснили учёные, когда люди, которые верят в бога, также считают, что он их любит, они покупают меньше полезных диетических продуктов.

Исследование: верующие тратят меньше денег на полезные продукты
Фото: https://www.ferra.ru/https://www.ferra.ru/

Речь идёт об индустрии продуктов для самосовершенствования. В их число, помимо по-настоящему полезных вещей, могут входить различные простыни, которые обещают лучший сон, и чаи, якобы обостряющие мышление.

Авторы нового исследования отметили, что у верующих людей может возникать ощущение, что они любимы именно такими, какие они есть. Поэтому для них не так важно покупать все эти продукты на рынке, которые, по словам маркетологов, сделают их лучше.

Исследователи обнаружили эти тенденции в поведении потребителей с помощью ряда исследований. Эти исследования включали в себя оригинальные эксперименты, а также анализ маркетинговых работ и данных переписи. Оказалось, что покупатели продуктовых магазинов в округах с более высокой плотностью религиозных общин тратят меньше денег на продукты, предназначенные для улучшения здоровья, такие как обезжиренное молоко, йогурт, арахисовое масло.

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