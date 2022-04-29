Исследование: верующие тратят меньше денег на полезные продукты

Как выяснили учёные, когда люди, которые верят в бога, также считают, что он их любит, они покупают меньше полезных диетических продуктов.

Речь идёт об индустрии продуктов для самосовершенствования. В их число, помимо по-настоящему полезных вещей, могут входить различные простыни, которые обещают лучший сон, и чаи, якобы обостряющие мышление.

Авторы нового исследования отметили, что у верующих людей может возникать ощущение, что они любимы именно такими, какие они есть. Поэтому для них не так важно покупать все эти продукты на рынке, которые, по словам маркетологов, сделают их лучше.