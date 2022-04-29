За что солдаты любили героя Чеченской войны Геннадия Трошева

14 сентября 2008 года над Пермью потерпел крушение авиалайнер «Боинг-737». Среди других пассажиров на его борту находился Герой России - генерал Геннадий Трошев. Так нелепо закончилась жизнь «окопного генерала», прошедшего всю чеченскую войну…

Фото: Русская семерка Русская семерка

По военной стезе

Видео дня

Геннадий родился 14 марта 1947 года в Берлине, в семье советского военного летчика Николая Трошева. Вскоре после рождения мальчика семья вернулась на родину. Детство Гены прошло на Кавказе, в Грозном. Отец его скончался в 43 года, и мать Надежда Михайловна одна тянула троих детей.

После школы Геннадий поступил в Казанское высшее танковое командное училище: курсанты находились на полном государственном обеспечении, а матери приходилось еще растить двоих младших дочерей… Затем он закончил Военную академию бронетанковых войск и Военную академию Генерального штаба.

Служить пришлось в родном Северо-Кавказском военном округе. Карьера стремительно шла в гору: к 1994 году Трошев стал командиром армейского корпуса. В ходе Первой чеченской войны он командовал 58-й армией, а затем возглавил Объединенную группировку войск, получив звание генерал-лейтенанта. После окончания военных действий стал заместителем командующего СКВО.

С августа 1999 года, во время контртеррористической операции на Северном Кавказе, Трошев командовал федеральными войсками, боровшимися с боевиками на территории Дагестана. Потом встал во главе группировки «Восток», а в апреле 2000 года, уже в звании генерал-полковника, возглавил Объединенные федеральные силы на Северном Кавказе. Вплоть до декабря 2002 года командовал войсками СКВО.

«Батя»

О генерале Трошеве ходили легенды. Так, он мог не спать сутками, разделяя со своими подчиненными все тяготы военной жизни (солдаты называли его любовно «батей»). Лично облетал территорию боевых действий на вертолете, а в бою за Аргун отдавал команды с воздуха, из иллюминатора. Как-то в тумане вертолет чуть не напоролся на высоковольтную линию, и только мастерство пилота Александра Дзюбы, прошедшего Афганистан, спасло жизнь командиру. В другой раз генеральский вертолет подбили, и он сел прямо на кладбище. Но никто не пострадал.

Трошев старался, где мог, избегать кровопролития. Группировке «Восток» часто удавалось брать населенные пункты без боя. За операцию в Дагестане и проявленное мужество в ходе военных действий в Чечне генералу присвоили звание Героя России. Награду вручил лично президент Борис Ельцин.

В отличие от других своих коллег, Геннадий Трошев был всегда открыт для прессы, написал несколько книг о событиях в Чечне, самая известная из которых - «Моя война. Чеченский дневник окопного генерала» (2001).

В декабре 2002 года Трошев получил новое назначение – возглавить Сибирский военный округ. И это после того как столько лет жизни и карьеры было отдано Кавказу! Генерал подал в отставку. В феврале 2003 года он занял должность советника президента, курировал вопросы казачества. Поговаривали, что все это было не просто так. Мол, генерал серьезно провинился: его имя связывали с гибелью легендарной шестой роты из 90 спецназовцев, вставших на пути двухтысячной группировки боевиков, пытавшихся прорваться в район Аргунского ущелья. Но это только домыслы, прямых фактов нет…

Роковой полет

23 июня 2008 года Геннадию Трошеву был вручен орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени за большой вклад в обеспечение деятельности Президента Российской Федерации и многолетнюю государственную службу.

В ночь на 14 сентября того же года Геннадий Николаевич отправился в Пермь на турнир по самбо. «Боинг-737», выполнявший рейс 821, которым он летел, при заходе на посадку упал на железнодорожное полотно. Обломки лайнера разбросало на площади в четыре квадратных километра. Все, кто находился на борту - 82 пассажира и 6 членов экипажа – погибли. Позднее выяснилось, что в крови командира экипажа Родиона Медведева нашли этиловый спирт…

На похороны генерала Трошева съехались тысячи людей со всей страны. Его именем назвали улицы в шести российских городах, а в Краснодаре установили памятник легендарному командиру.