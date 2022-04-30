Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+18° в 
USD 71.02EUR 74.56
Войти в почту
3 часа назад

В некоторых ресторанах Канады кассиры работают из дома

Ferra.ru

Канадская сеть ресторанов Freshii наняла кассиров из Никарагуа, которые работают по видеосвязи и при этом они получают в три раза меньше минимальной оплаты труда в Канаде.

В некоторых ресторанах Канады кассиры работают из дома
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Устройство видеосвязи прикреплено к кассовым аппаратам в нескольких ресторанах Freshii по всей провинции Онтарио. На другом конце экрана находится кассир в гарнитуре, готовый принять заказ. В отличие от работников Freshii, которые заворачивают буррито и моют полы, эти "виртуальные" работники не находятся в заведении. Вместо этого, по крайней мере, некоторые из них обрабатывают заказы из никарагуанского колл-центра, где они зарабатывают намного меньше минимальной заработной платы в Онтарио.

Ferra.ru

Программа находится только на ранних стадиях тестирования, но виртуальные кассиры Freshii являются частью волны аутсорсинга и автоматизированных технологий, которые постепенно меняют канадскую розничную торговлю.

Два виртуальных кассира, которые беседовали с The Star, сказали, что они находятся в Никарагуа, где работают в колл-центре, где им платят 3,75 доллара США в час.

Люди,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители