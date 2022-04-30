В некоторых ресторанах Канады кассиры работают из дома

Канадская сеть ресторанов Freshii наняла кассиров из Никарагуа, которые работают по видеосвязи и при этом они получают в три раза меньше минимальной оплаты труда в Канаде.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Устройство видеосвязи прикреплено к кассовым аппаратам в нескольких ресторанах Freshii по всей провинции Онтарио. На другом конце экрана находится кассир в гарнитуре, готовый принять заказ. В отличие от работников Freshii, которые заворачивают буррито и моют полы, эти "виртуальные" работники не находятся в заведении. Вместо этого, по крайней мере, некоторые из них обрабатывают заказы из никарагуанского колл-центра, где они зарабатывают намного меньше минимальной заработной платы в Онтарио.

Ferra.ru

Программа находится только на ранних стадиях тестирования, но виртуальные кассиры Freshii являются частью волны аутсорсинга и автоматизированных технологий, которые постепенно меняют канадскую розничную торговлю.