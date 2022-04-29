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1 час назад

Как жила женщина с самыми длинными ногтями в мире

Катя Кобышева

Американка отрастила самые длинные ногти в мире и попала в Книгу рекордов Гиннеса. "Рамблер" рассказывает, как она с ними управлялась и что с ней стало.

Как жила женщина с самыми длинными ногтями в мире
Фото: Guinness World RecordsGuinness World Records

Ли Редмонд — жительница Солт-Лейк-Сити, да, того самого где когда-то проводили олимпиаду, — прославилась на весь мир, но для этого ей не пришлось ставить олимпийских рекордов. Она решилась отращивать ногти в конце 1978 года и планировала их отстричь в 2006, но в какой-то момент передумала. А вместо этого написала заявку на рекорд Гиннеса.

Кстати, прославилась она задолго до того, как ее имя попало на страницы заветной книги. Она участвовала в различных шоу, выступала на телевидении, а также занималась благотворительностью.

В фильме, который о ней сняли представители Книги рекордов Гиннеса, Ли рассказала, что ногти ей практически не мешают в обычной жизни. Она готовит, водит машину, много времени проводит с внуками, а также ухаживает за мужем, страдающего от болезни Альцгеймера. Единственная сложность, с которой она не могла примириться, это надевание тяжелой верхней одежды. С ногтями сделать это очень непросто.

На момент регистрации рекорда общая длина ее ногтей составляла 7 метров 51,3 сантиметра. После регистрации рекорда Ли продолжила их отращивать. Мы можем лишь предполагать, какими они могли быть сейчас, если бы Ли Редмонд не лишилась своих ногтей. В 2009 году она попала в автомобильную аварию, ее выбросило из машины, она получила много травм и сломала ногти. На момент инцидента длина ногтей составляла более восьми с половиной метров. К счастью, Ли Редмонд восстановилась после той аварии, а вот идти на новый рекорд она не захотела.

Сейчас рекордсменкой Гиннеса считается другая американка - Аянна Уильямс из Хьюстона. Но ее ногти серьезно отстают, они отросли "всего" на 5 метров 76,4 сантиметра.

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