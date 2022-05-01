Княгиня Монако Шарлен впервые вышла в свет после болезни

Монаршая особа не появлялась на публике с ноября прошлого года. Князь Альбер II и княгиня Шарлен посетили один из этапов соревнования среди одноместных электрических автомобилей чемпионата мира Формулы E «еПри Монако».

В ноябре 2021 года княгиня Шарлен вернулась в Монако из ЮАР, где в течение полугода проходила лечение от инфекции носоглотки, и практически сразу отправилась в одну из клиник Швейцарии для продолжения терапии. В марте 2022 года монаршая особа вернулась в Монако.