Биография президента Франции Эммануэля Макрона

Рассмотрим биографию яркой и привлекательной личности — президента Франции Эммануэля Макрона. В последнее время им живо интересуются не только мировые СМИ, но и рядовые обыватели.

Рождение, семья

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Будущий президент появился на свет во французском городе под названием Амьен 21 декабря 1977 года. Его мать и отец — интеллигенты, оба свою жизнь отдали медицине. Отец — профессор, занимался неврологией, мать — врач в области социального обеспечения, доктор медицинских наук.

В силу того, что родители много времени проводили на работе, мальчик в их отсутствие находился с бабушкой. Она-то и оказала значительное влияние на личность Эммануэля в формировании его взглядов и жизненных позиций.

У него есть два младших брата: Лоран родился в 1979 году, второй, сводный, родился от второго брака отца. В свои два года он присутствовал на церемонии бракосочетания Брижит и Эммануэля. Сестра Эстель родилась в 1982 году.

Образование, встреча с будущей женой

Образование Эммануэль начал в колледже La Providence, уже тогда проявились его способности. Будучи лучшим учеником своего класса, он писал пьесы, которые ставились в театральном кружке. Преподаватели высоко оценивали его литературные таланты. Кроме этого, мальчик писал стихи, творчеством занимался по собственному желанию.

В этом же колледже обучала воспитанников французскому языку и литературе, вела театральный кружок Брижит Тронье. Увлеченные поэзией и искусством, они вместе написали пьесу. Следует отметить, что дочь Брижит была одноклассницей Эммануэля. Учительница талант своего ученика оценивала очень высоко и пророчила ему писательскую карьеру.

Как часто бывает, юноша влюбился в свою учительницу, которая была значительно старше (на целых 24 года), была замужем и воспитывала троих детей. Несмотря на все эти, казалось бы, непреодолимые препятствия, у Брижит и семнадцатилетнего Эммануэля завязался роман, который они держали в тайне от всех.

Когда об этом узнали родители, эта новость буквально их огорошила. Сначала они полагали, что предметом его страсти является дочь Брижит, но они ошибались. Желая своему сыну лучшей судьбы и во избежание кривотолков, мать с отцом решили отправить сына в парижский лицей им. Генриха Четвертого. Перед отъездом он дал обещание своей возлюбленной, что они обязательно будут вместе. Брижит поначалу не очень-то верила в его чувства, но настойчивому парню все-таки удалось ее впоследствии переубедить.

Краткая биография Брижит Тронье

Из биографии жены Макрона, будущего президента Франции, известно, что она родилась и росла в обеспеченном семействе владельцев кондитерских, предки которых начали свое дело в далеком 1872 году в Амьене. Она была самым младшим, пятым ребенком. Старшему брату на тот момент было 20 лет.

Замуж Брижит вышла в 1974 году за будущего банкира, прожила с мужем 32 года и родила ему 3-х детей. Ее карьера складывалась удачно, она преподавала в различных учебных заведениях, в том числе в Париже, а в 1991 году, возвратившись в родной город, устроилась в местный колледж на работу, там и повстречала своего будущего второго супруга.

Несмотря на то что у Эммануэля не было отбоя от поклонниц (нужно сказать, что молодой человек был хорош собой), он оставался верен любви к своей учительнице. И вот, наконец, когда Брижит развелась, они поженились. Это произошло в 2007 году.

Начало карьеры

Следующим учебным заведением был университет Нантер-ля-Дефанс в Париже, после его окончания юноша учился в Национальной школе администрации. Поскольку обучение было бесплатное, молодой человек должен был 10 лет прослужить финансовым инспектором в составе административного аппарата. Но в 2006 году банк Ротшильдов делает ему предложение занять пост инвестиционного банкира, что он и сделал. Таким образом, его государственная служба продлилась недолго, всего четыре года, пришлось возместить бесплатное обучение — сумма составила 54 000 евро.

В том же году он становится членом Социалистической партии — можно сказать, что этот факт и стал началом политической карьеры. На своем посту начинающий финансист был замечен начальством как очень умный и эффективный менеджер. В 2012 году он продвинулся по службе, станов заместителем генерального секретаря. Этот этап жизни оказал значительное влияние на его имидж в политике: «кандидат от Ротшильдов» — так называли его оппоненты.

Работа в команде Франсуа Олланда

В 2012 году, действующий на тот момент президент Франции, предложил Макрону место в правительстве, после чего тот стал членом его команды. Образование, ум и целеустремленность сделали свое дело: проработав заместителем генерального секретаря при президенте 2 года, Эммануэль стал министром экономики. Не каждый способен сделать столь головокружительную карьеру.

Власть дала Макрону возможность провести ряд законов в различных областях:

Магазины стали работать в воскресные дни 12 раз в год (ранее они имели такую возможность только 5 раз в год). В туристических районах были сняты все ограничения для торговли. Запущены междугородные автобусные линии с дешевыми билетами. Снизилось государственное вмешательство в работу адвокатов и других профессионалов свободного толка, что должно было привести к снижению расценок для населения.

Данные нововведения прозвали «законом Макрона», направленным на улучшение жизни французов, реформирование многих отраслей экономики и снижение уровня безработицы. Тем не менее они были восприняты неоднозначно, что спровоцировало массовые протесты.

Первые шаги в политике

Отметим, что Олланд не пользовался популярностью у народа: согласно опросам, его поддерживало только 30% населения. Макрон решает действовать самостоятельно и создает свою партию под характерным названием «Вперед!». А в 2017 самовыдвигается на пост президента республики. Его программа была опубликована в книге «Революция», которая была очень популярна и стала бестселлером.

Будущий президент обещал обществу:

Повысить оплату труда работникам с маленькими доходами. Расширить услуги медицинской страховки. Обеспечить вливание капитала в сельскохозяйственную отрасль. Уменьшить налоги для обеспеченных французов. Увеличить штат государственных служащих, полицейских и учителей. Государственным служащим отменить пенсионные привилегии. Вернуть обязанность молодых людей в возрасте от 18 до 20 лет служить в армии один месяц.

Также программой было предусмотрено снижение дефицита госбюджета по настоятельной рекомендации Евросоюза.

Основным соперником в президентской гонке стала Марин Ле Пен, глава правой националистической силы «Национальный фронт». Еще один кандидат, Франсуа Фийон, был вынужден выйти из борьбы из-за ставших известными коррупционных махинаций. По итогам второго тура Макрон одержал оглушительную победу с большим отрывом от своей соперницы. Специалисты отмечали, что французов испугала возможная нестабильность, если бы Ле Пен заняла пост президента.

Политические взгляды

Макрон придерживается еврофильских и атлантических взглядов, не признает государство Палестина и считает борьбу с терроризмом одной из главных задач современного мира. Вместе с тем считает правильным поддерживать мигрантов, увеличить финансовые вливания в обеспечение спецслужб, полиции и военных.

Также он говорит, что необходимо ограничивать вливание иностранных инвестиций в экономику, выступает против проявления религиозных чувств верующими открыто, но в то же время придерживается мнения, что действующие законы довольно строги в отношении верующих.

Отметим, если бы Ле Пен заняла президентское кресло, она бы направила свои силы на выход республики из состава Евросоюза. Макрон же ратует за его укрепление и союз с Германией. В то же время он выступает за самостоятельность государства и невмешательство США. Президент Франции

За весь период существования республики Макрон стал самым молодым главой государства. Начало его правления — 14 мая 2017 г. Первое, что сделал Макрон, — совершил ряд звонков главам других государств, в частности Германии, Канады, США, Турции, Англии. На следующий день в Берлине лично встретился с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Та, в свою очередь, после приветствия нового президента, сказала, что хорошие отношения между двумя странами имеют важное значение.

Далее он встретился с другими главами государств Европы, в Версальском дворце принял Владимира Путина и провел телефонные переговоры с иностранными коллегами. В том же году вместе с европейскими лидерами и влиятельными главами других государств обсудил наиболее важные проблемы современного мира: столкновение на Донбассе, вопросы, связанные с Северной Кореей, противостояние терроризму.

На протяжении президентского срока в стране было несколько кризисов:

Ряд протестов движения «Желтые жилеты», которое началось после повышения цен на топливо. Ухудшение ситуации после введения ограничений во время пандемии коронавируса. Забастовки, направленные против изменений в пенсионной системе.

Макрон провозгласил закон о морализации политической жизни, согласно которому парламентариям, министрам и представителям администраций запрещается брать на службу родственников. Следует сказать, что мотивация его соблюдать достаточно весомая — штрафные санкции до 45 000 евро и три года тюрьмы! А для того, чтобы нанять дальнего родственника, необходимо оформить разрешение.

Также был увеличен штат силовиков, снижены жилищные налоги средних слоев населения, повышен размер пособий, взят курс на развитие экологически чистого транспорта и экологичного питания в точках общепита.

Отметим, что президент Франции считает, что с Россией необходимо выстраивать конструктивный диалог по всем международным вопросам. Но наряду с этим поддерживает санкции против нашей страны, хоть и не видит их достаточно эффективными.

Находясь на президентском посту, Макрон в 2022 году, счел необходимым выдвинуть свою кандидатуру на следующие выборы, о чем он заявил в марте в своем открытом письме к народу Франции. 10 апреля прошел первый тур, но никто из кандидатов достаточное количество голосов не набрал. Во втором туре соперником Макрона была все та же Марин Ле Пен, но продвинуться вперед ей не удалось. После 2002 года это был второй случай переизбрания действующего президента. До него это удалось Жаку Шираку, годы его правления — с 1995 по 2007.

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