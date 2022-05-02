Названы самые высокооплачиваемые вакансии для подработки

Средняя зарплата для желающих подработать в настоящее время составляет в России 33,8 тысячи рублей. Об этом говорится в исследовании HeadHunter, передает РИА «Новости».

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В числе наиболее высокооплачиваемых вакансий названо место менеджера выездного туризма. Компания в Иркутске предлагает специалисту от 100 тысяч до 300 тысяч рублей до вычета налогов. Вакансия повара с зарплатой от 150 тысяч рублей на руки открыта в детском лагере на Алтае. Столько же готовы платить шеф-повару в московском ресторане.

В Санкт-Петербурге предлагается должность официанта с зарплатой от 120 тысяч рублей на руки. В Москве готовы платить от 60 тысяч до 200 тысяч рублей официанту-бармену. 90 тысяч рублей может получать в Петербурге промоутер бар-клуба. Водителю в доставке в Москве со своим автомобилем предлагается до 110 тысяч рублей на руки. В Пскове имеется вакансия управляющего отелем, зарплата от 60 тысяч до 180 тысяч рублей.