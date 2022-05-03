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28 минут назад

Билл Гейтс решил снова жениться на экс-супруге

Катерина Саломе

Год назад основатель Microsoft Билл Гейтс и его жена Мелинда заявили о разводе. Но теперь бизнесмен задумался о воссоединении с возлюбленной. Об этом сообщает thetimes.co.uk.

Билл Гейтс решил снова жениться на экс-супруге
Фото: wikipedia.orgwikipedia.org

«У нас был прекрасный брак. К сожалению, нам пришлось пройти через развод. Но я абсолютно не жалею, что выбрал однажды именно ее, никого другого на ее месте я и не представляю. В будущем я бы женился на ней еще раз»,

— признался Гейтс.

Напомним, супруги прожили в браке 27 лет, воспитав при этом троих общих детей. Гейтс в одном из интервью объяснил решение расстаться тем, что он и Мелинда больше не видят возможности «расти вместе как пара на следующем этапе жизни».

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Люди,Билл Гейтс,Microsoft,
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