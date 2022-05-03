Блэк Чайна проиграла дело о клевете против семьи Кардашьян

Актриса, танцовщица и модель Блэк Чайна (Анджела Рене Уайт) не смогла отсудить у семьи Кардашьян-Дженнер $108 млн по делу о клевете. На заседании 2 мая суд признал Крис, Хлои, Кайли и Ким невиновными во вменяемых им правонарушениях. Об этом сообщает Daily Mail.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

В апреле 2022 года Чайна возобновила судебный иск против четырех членов семьи Кардашьян, который подала в 2017 году. Модель обвинила их в намеренном срыве съемок ее реалити-шоу "Роб и Чайна" и клевете.

Над проектом Чайна работала с братом девушек Робом Кардашьяном. Официальной причиной закрытия реалити стали низкие рейтинги.