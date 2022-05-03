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3 часа назад

Модель Блэк Чайна проиграла дело о клевете на $108 млн против семьи Кардашьян

Газета.Ru

Актриса, танцовщица и модель Блэк Чайна (Анджела Рене Уайт) не смогла отсудить у семьи Кардашьян-Дженнер $108 млн по делу о клевете. На заседании 2 мая суд признал Крис, Хлои, Кайли и Ким невиновными во вменяемых им правонарушениях. Об этом сообщает Daily Mail.

Блэк Чайна проиграла дело о клевете против семьи Кардашьян
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В апреле 2022 года Чайна возобновила судебный иск против четырех членов семьи Кардашьян, который подала в 2017 году. Модель обвинила их в намеренном срыве съемок ее реалити-шоу "Роб и Чайна" и клевете.

Над проектом Чайна работала с братом девушек Робом Кардашьяном. Официальной причиной закрытия реалити стали низкие рейтинги.

В суде также были доказаны регулярные угрозы в адрес семьи Кардашьян со стороны Чайны. Пользователи соцсетей выразили уверенность в том, что модель подала в суд на звездный клан ради собственного пиара.

Люди,Блэк Чайна,Роб Кардашьян,
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