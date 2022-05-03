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1 час назад

Король Бельгии Филипп и королева Матильда посетили греческий мыс Сунион

Газета.Ru

Королевская чета Бельгии продолжает путешествовать по Греции. Об этом сообщает Daily Mail.

Король и королева Бельгии посетили греческий мыс Сунион
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Второй день греческого тура короля Бельгии Филиппа и королевы Матильды был ознаменован поездкой на мыс Сунион, где правящая чета осмотрела храм Посейдона. Монарх надел коричневый брючный костюм с голубой рубашкой и персиковым галстуком, а его супруга облачилась в бело-голубое платье-халат с тугим поясом. Образ монаршей особы дополнили кремовые клатч и туфли-лодочки, а также плетеная шляпа с широкими полями, спасавшая Ее Величество от палящего греческого солнца.

Папарацци засняли, как бельгийский король Филипп помогает королеве Матильде перешагивать через руины храма Посейдона на каблуках и позирует вместе с ней на фоне величественных развалин.

2 мая правящая чета отправилась в официальный трехдневный тур в Грецию. К путешествию также присоединились министр иностранных дел Бельгии Софи Вильмес и ряд других чиновников.

Ранее "Газета.Ru" сообщила о том, что правнучке королевы Великобритании Елизаветы II, принцессе Шарлотте, исполнилось 7 лет.

Люди,Елизавета II,
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