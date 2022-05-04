Родственник Наполеона и Эйнштейна: каким на самом деле было происхождение Гитлера

Министр иностранных дел Сергей Лавров неожиданно заявил в интервью, что Адольф Гитлер мог иметь еврейские корни. Так это или нет, мы не можем знать достоверно, в частности из-за сложности с определением того, что такими корнями надо считать. Определенно одно: далекий предок Гитлера по мужской линии — не индоевропеец, хотя среди немцев и большинства европейских народов доминируют именно они. А среди отдаленных потомков этого самого предка — и Эйнштейн, и Наполеон, и Гитлер.

Адольф Гитлер — человек с родословной, которую невозможно проследить. Все потому, что его отец в 1837 году родился у незамужней крестьянки Марии Шикльгрубер, которой было уже 42 года, — незаконнорожденным. Пять лет спустя Мария вышла замуж за человека с фамилией Гидлер (ошибка в книге регистрации рождений превратила это слово в позднейшее Гитлер). Однако при жизни ее муж ребенка своим не признал, отчего его происхождение в принципе нельзя установить генеалогически точно.

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Потомок неизвестных отцов

Однако на помощь традиционной генеалогии в XXI веке часто приходит генетика. Именно она позволила установить, что, например, часть так называемых Рюриковичей на самом деле, возможно, Олафовичи. Один из сыновей Ярослава Мудрого Всеволод с большой вероятностью был плодом адюльтера жены Ярослава Мудрого с королем Норвегии Олафом Святым, и потомки Всеволода генетически отличаются от потомков его братьев.

Сходное по неожиданности открытие принес и генетический анализ доживших до наших дней родственников Гитлера. Хотя отец его отца и остался неизвестным, но часть ДНК от него до наших дней вполне дошла. Оказалось, что по мужской линии неизвестный предок отца фюрер был носителем гаплогруппы E-M35 (ранее — E1b1b1). Почему это необычно?

Почти все живущие ныне люди по мужской линии происходят от одного человека — жившего примерно 70–80 тысяч лет назад где-то в Африке. Его еще в шутку называют «генетическим Адамом», а его гаплогруппа называется DE. К слову, «генетическая Ева» тоже жила на свете (к ней сводятся все митохондрии и митохондриальные ДНК живущих ныне людей), но на 80 тысяч лет раньше.

Время жизни «генетического Адама» определили по «молекулярным часам»: в каждом поколении людей у мужчин происходит порядка сотни мутаций (у женщин в 6,5 раза меньше, но поскольку речь идет о происхождении по мужской линии, далее мы рассматриваем мужчин). Место определяют по территориям, где все еще живут люди с гаплогруппой DE. Таких людей исключительно мало, потому что за десятки тысяч лет гены большинства потомков этого человека мутировали, дав новые гаплогруппы. Немногочисленные «чистые» DE распределены, однако, по огромной площади — от Западной Африки до Тибета.

Дальше потомки мужчины-DE мутировали и образовали две чуть менее древние линии: D и E (а точнее, E-M96). Последняя возникла 65–73 тысячи лет назад, и, опять же, еще в Африке, среди людей, которые должны были выглядеть примерно как современные негры (считается, что возникшие в Африке Homo sapiens изначально были чернокожими поголовно, и лишь их потомки вне Африки получили иной цвет кожи). Наибольшее разнообразие «базовых» вариантов этой гаплогруппы и сегодня встречается на Черном континенте.

Носители гаплогруппы E-M96 со временем тоже мутировали, образовывая «подгруппы». К одной из таких — E-M35 (ранее E1b1b1) и принадлежал неизвестный отец Алоиса Шикльгрубера, отца Гитлера.

«Основатель» E-M35 жил 22–47 тысяч лет назад. И хотя разброс большой, максимальное разнообразие представителей этой и родственных групп тоже наблюдается в Африке. Около 24 тысяч лет назад от нее откололась «подгруппа» E-Z827 (также известная как E1b1b1b). Среди ее носителей, кстати, некто Наполеон Бонапарт. И снова наибольшее разнообразие и встречаемость этой группы — в Африке. То есть некие чернокожие люди заселили не только север Африки, но и юг Европы включая Корсику.

Так, а где же возможные еврейские корни?

Как мы уже отмечали, Гитлер происходит от древнего африканца с гаплогруппой Е-М35. К этой же гаплогруппе относятся потомки Нафтали Хирша Эйнштейна — официального прапрапрадеда Альберта Эйнштейна. Как отмечено выше на примере Рюриковичей, это совсем не гарантирует, что реальный Эйнштейн был потомком своих официальных предков. Однако все живущие его родственники действительно, похоже, принадлежат к той же гаплогруппе, а точнее, одному из ее подвариантов.

В описании их генов есть такое место: «Этот кластер характеризуется однонуклеотидной мутацией SNP PF1952. Ранее он был известен как кластер E-Z830-B — еврейский кластер». Альберт Эйнштейн — еврей. Значит ли это, что министр Лавров прав и что Гитлер тоже мог иметь еврейские корни?

Нет, не значит. Дело в том, что, во-первых, Е-М35 — гаплогруппа куда как более общая, чем ее подвариант E-Z830. Да, мужской предок Эйнштейна — дальний потомок того же мужского предка, что и у Гитлера. Но первого носителя подварианта E-Z830 отделяют от первого носителя Е-М35 тысячи, если не десятки тысяч лет.

Во-вторых, если кто-то думает, что E-Z830 — это только «еврейский кластер», то он сильно упрощает. Например, следы ДНК с этой группой найдены в скифских захоронениях 800–750 годов до нашей эры в Казахстане. Значит ли это, что скифы — евреи? Несомненно, нет. Тот факт, что основатель гаплогруппы Е-М35 был негром, не делает негром Альберта Эйнштейна. Это значит только то, что гены этого человека по мужской линии распространились сразу во множестве народов — и поэтому есть среди современных евреев, негров и даже австрийцев.

Однозначно сказать «у этого человека есть еврейские корни», можно только проследив его генеалогию конкретно, человек за человеком. Допустим, гипотеза о «еврейских корнях Гитлера» основана на отдельных упоминаниях о том, что Мария Шикльгрубер работала служанкой в доме, где жил сын еврейского банкира Леопольд Франкенбергер. Вот если бы кто-то проследил Франкенбергера до современных потомков, взял бы у них ДНК, сравнил бы с ДНК родственников Гитлера, тогда можно было бы об этом говорить.

Но мы сомневаемся, что такое исследование кто-то предпримет. Кто в этом заинтересован? Кто даст грант на такую работу? А без финансирования нет и исследования: генетический анализ множества людей обходится в совсем не символические суммы.

Как легко видеть в таблице, среди евреев-ашкеназов гаплогруппа E-М35 (один из ее вариантов — и у Гитлера) одна из самых часто встречающихся. Правда, примерно с той же частотой встречаются… гаплогруппы, типичные для индоевропейцев, подварианты R1a и R1b.

Из этого видно, что всерьез говорить «вот это — еврейская кровь» вообще очень сложно. Очевидно, что в момент выселения евреев из Палестины крови индоевропейских народов у них практически не было. Не менее очевидно, что по мере их распространения в Европе какая-то часть детей в еврейских семьях рождалась от мужчин нееврейского происхождения.

Но и не ариец!

Одно о происхождении Гитлера можно сказать точно: если бы глава нацистской Германии дожил бы до наших дней, то был бы несколько расстроен данными генетики.

Дело в том, что национал-социализм, который называют «нацизмом», хотя сами нацисты куда чаще говорили именно «национал-социализм», опирался на конкретную расовую теорию. Ее сформулировал немецкий филолог Ханс Гюнтер.

По ней немцы, в силу их сложной истории, принадлежат к пяти подтипам «европейской расы»: нордической, динарской (Балканы), альпийской, средиземноморской и восточно-балтийской. При этом евреи в этой теории к европейской расе не относились (несмотря на явное внешнее сходство).

Более того, европейская раса ассоциировалась с индоевропейцами и их историей. Для национал-социалистов именно немцы были ближе всего к исходным индоевропейцам и играли ключевую роль в прогрессе индоевропейских народов. Чем больше «германского ядра» было у тех или иных народов, тем успешнее они, в рамках теорий национал-социалистов, развивались.

Как показывают генетические данные, к реальной истории все это не имело никакого отношения. Во-первых, многие носители «европейской расы» — по мужской линии потомки гаплогруппы безусловно африканской. В том числе сам Гитлер. Во-вторых, представителей той же гаплогруппы Е-М35 и ее подвариантов довольно много среди евреев (до 20%). То есть получается, что сама идея «европейской» и «ориенталистской» расы Гюнтера основана на ложных посылках. Он принял за ее основу параметры черепов и лица, в то время как реальная наследственность определяется ДНК, а не формой черепов.

Последствия этой ошибки национал-социалистов для мировой истории были чрезвычайно далеко идущими.

Возьмем типичную цитату из «Майн Кампф»: «Не раз в истории мы видели, как народы более низкой культуры, во главе которых в качестве организаторов стояли германцы, превращались в могущественные государства и затем держались прочно на ногах, пока сохранялось расовое ядро германцев. В течение столетий Россия жила за счет именно германского ядра в ее высших слоях населения». (Чем-то напоминает слова Энгельса о чехах и поляках: «необходимость ввозить из Германии почти все элементы духовной культуры»)

В реальности Россия в основном населена русскими. Как легко видеть на карте выше, это носители гаплогруппы R1a. Достаточно очевидно, что ее много среди народов, которые Гюнтер и его единомышленники относили к «нордическому типу» европейской расы (норвежцы, исландцы, восточные немцы).

Второй крупной гаплогруппой, представленной в Германии, является R-M269 (она же R1b1a1a2). Это тоже индоевропейцы, подобно многим носителям подвариантов гаплогруппы R1a. Но если носители R-M269 доминируют там, где говорят на индоевропейских языках группы кентум, то R1a доминирует там, где говорят на языках группы сатем.

К языкам кентум относятся, например, такие индоевропейские языки, как латынь, немецкий, греческий. Сатем — это в основном славянские и иранские языки индоевропейской группы.

Носители и сатум, и кентум имеют одно происхождение: их предками были группы скотоводов бронзового века из евразийских степей, жившие примерно между Волгой и Днестром. Нацистские теории о «германском ядре» не имеют ничего общего с действительностью: на деле немцы в основном являются смесью подвариантов R1a и R1b. То есть они не ядро, но лишь сплав двух основных генетических групп (), составляющих индоевропейские народы.