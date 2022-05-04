Юзеры нашли двойника Кейт Миддлтон

Австралийская художница Бриттани Диксон поразила пользователей сети своим сходством с Кейт Миддлтон. Историю девушки нашли и опубликовали журналисты Daily Mail.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Диксон призналась, что впервые ее сравнили с герцогиней Кембриджской несколько лет назад, однако в последнее время ее все чаще называют двойником монаршей особы. Она также подчеркнула, что относится к этому положительно, так как восхищается супругой принца Уильяма.

Как сообщается в материале, девушка подала заявку на участие в шестом сезоне сериала «Корона» на Netflix, посвященного правлению королевы Великобритании Елизаветы II. Жительница Квинсленда заполнила анкету и сняла видеовизитку, в которой рассказала своем увлечении живописью.

«Посмотрим, что из этого выйдет, если, конечно, они это увидят. В любом случае, спасибо вам за комплименты»,

— высказалась двойник герцогини Кэтрин.

Подписчики блогерши уверены, что именно она получит роль в сериале. «Ты художница. А Кейт изучала историю искусства в университете и увлекается фотографией», «Дорогая, желаю удачи! Твои манеры так же элегантны, как у Кейт», «Больше никакой живописи! Ты должна переехать в Великобританию и занять свое место во дворце», — комментировали юзеры.