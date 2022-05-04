Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+23° в 
USD 69.42EUR 72.78
Войти в почту
34 минуты назад

В сети нашли двойника Кейт Миддлтон

Lenta.ru

Австралийская художница Бриттани Диксон поразила пользователей сети своим сходством с Кейт Миддлтон. Историю девушки нашли и опубликовали журналисты Daily Mail.

Юзеры нашли двойника Кейт Миддлтон
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Диксон призналась, что впервые ее сравнили с герцогиней Кембриджской несколько лет назад, однако в последнее время ее все чаще называют двойником монаршей особы. Она также подчеркнула, что относится к этому положительно, так как восхищается супругой принца Уильяма.

Как сообщается в материале, девушка подала заявку на участие в шестом сезоне сериала «Корона» на Netflix, посвященного правлению королевы Великобритании Елизаветы II. Жительница Квинсленда заполнила анкету и сняла видеовизитку, в которой рассказала своем увлечении живописью.

«Посмотрим, что из этого выйдет, если, конечно, они это увидят. В любом случае, спасибо вам за комплименты»,

— высказалась двойник герцогини Кэтрин.

Подписчики блогерши уверены, что именно она получит роль в сериале. «Ты художница. А Кейт изучала историю искусства в университете и увлекается фотографией», «Дорогая, желаю удачи! Твои манеры так же элегантны, как у Кейт», «Больше никакой живописи! Ты должна переехать в Великобританию и занять свое место во дворце», — комментировали юзеры.

Ранее в марте двойник Кайли Дженнер Джулия Медейрос раскрыла простой способ увеличить ягодицы без операций. Девушку считают копией американской телезвезды из-за ее длинных темных волос, пухлых губ, роста и телосложения. Блогерша утверждает, что форма и объем ягодиц напрямую зависит от ношения нижнего белья.

Люди,Елизавета II,принц Уильям,Кейт Миддлтон,Netflix,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители