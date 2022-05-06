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41 минуту назад

Почему китайцы не любят Джеки Чана

Диана Товсепова

Самый знаменитый китайский актер Джеки Чан вызывает улыбку у зрителей по всему миру, но на своей родине почему-то получает негативные комментарии. Местная пресса даже включает его в списки «самых ненавидимых» в Китае личностей. Подробнее об этом — в материале "Рамблера".

Почему китайцы не любят Джеки Чана
Фото: Кадр из фильма "Час-пик 3"Кадр из фильма "Час-пик 3"

Все началось еще в 2007 году, когда в свет вышла картина Джеки Чана «Час-пик 3».

Кадр из фильма "Час-пик 3"

Картину отказались демонстрировать в китайских кинотеатрах по идеологическим соображениям. Власти страны сочли фильм «антикитайским», потому как герои Чана и Криса Такера по сюжету отправляются в Париж бороться с азиатской мафией. Это, по мнению критиков, оскорбляет национальное достоинство китайцев.

Следующий скандал произошел в 2009 году, когда актер затронул острую для китайцев тему свободы.

«Если в Китае будет слишком много свободы, он скатится к уровню Гонконга и Тайваня — там постоянные беспорядки. Я думаю, что китайцев надо контролировать», — так Джеки Чан высказался о свободе в Китае.

Так, одним своим высказыванием знаменитый актер заслужил ненависть и родного Китая, и отдельно Гонконга, и Тайваня. Возмущенные китайцы наперебой писали, что именно благодаря свободе слова и самовыражения в их стране Чан получил мировой успех.

Затем в интервью китайской газете он выступил за ограничение прав на проведение протестов в стране.

В 2013 году актер добавил еще одну причину для ненависти к своей персоне. Так, в августе 2013-го он получил около 6500 гневных комментариев на известном китайском микроблоге «Weibo».

Дело было в его безобидном сообщении с похвалой пекинскому небу. Чан тогда похвалил голубое небо над Пекином, а жители страны сочли это за подхалимство к властям. Они считают, актер намекал, что именно в Пекине атмосферного загрязнения нет, тем самым «подмазываясь» к властям и коммунистической партии Китая.

Так, получилось, что любимчик всего мира Джеки Чан задел, сам того не замечая, больные для своей страны темы: преступность, свободу и подхалимство.

Люди,Крис Такер,Джеки Чан,
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