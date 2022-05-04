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1 час назад

102-летняя женщина отметила день рождения и назвала причину своего долголетия

Lenta.ru

Женщина из США отпраздновала 102-й день рождения и раскрыла секрет своего долголетия. Об этом сообщает WJW.

102-летняя женщина назвала причину своего долголетия
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Эстер Хейлиг из города Гринсборо, штат Северная Каролина, отметила знаменательную дату во вторник, 3 мая, в одном из местных ресторанов, куда ее пришли поздравить родственники и друзья. Женщина родилась в 1920 году. У нее двое детей, четверо внуков и четверо правнуков.

102-летняя долгожительница рассказала, что никогда не думала, что доживет до таких лет, а причинами своего долголетия назвала веру в бога и домашнюю еду. «Очень важно следить за тем, что попадает тебе в желудок. Я не ем фастфуд и прочую вредную пищу. Обожаю готовить и всегда сама готовлю себе еду», — рассказала Хейлиг.

Перед самым днем рождения долгожительница оказалась в больнице из-за проблем с сердцем, однако быстро поправилась.

«Я вернулась домой в субботу, а в воскресенье утром испекла торт»,

— похвалилась она и добавила, что уже планирует, как будет отмечать 103-й день рождения.

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