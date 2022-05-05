Девушка, продающая голые фото, рассказала об отношениях с отцом

Англичанка Бонни Локет разбогатела, продавая откровенные фото на платформе OnlyFans, и раскрыла, как относится к ее занятию отец. На рассказ девушки в соцсети обратило внимание издание Daily Star.

Фото: pixabay.com pixabay.com

Отвечая на вопросы подписчиков, уроженка Линкольншира заявила, что отец поддерживает выбранную ею работу. В подтверждение своих слов звезда OnlyFans привела скриншот его сообщения. «Я хотел сказать, что люблю тебя за то, что ты моя дочь… Я горжусь тобой», — написал родственник Локет.