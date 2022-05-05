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3 часа назад

Девушка, продающая голые фото, рассказала об отношениях с отцом

Lenta.ru

Англичанка Бонни Локет разбогатела, продавая откровенные фото на платформе OnlyFans, и раскрыла, как относится к ее занятию отец. На рассказ девушки в соцсети обратило внимание издание Daily Star.

Девушка, продающая голые фото, рассказала об отношениях с отцом
Фото: pixabay.compixabay.com

Отвечая на вопросы подписчиков, уроженка Линкольншира заявила, что отец поддерживает выбранную ею работу. В подтверждение своих слов звезда OnlyFans привела скриншот его сообщения. «Я хотел сказать, что люблю тебя за то, что ты моя дочь… Я горжусь тобой», — написал родственник Локет.

Известно, что британка зарабатывает миллионы фунтов стерлингов в год, снимаясь голой и публикуя полученные кадры на платформе. При этом она длительное время находится в романтических отношениях. Однако ранее девушка признавалась, что не все положительно оценивают ее увлечение. «Люди говорили, что хотят моей смерти. Они заявляли, что я должна покончить с собой», — рассказала девушка о комментариях юзеров в TikTok.

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