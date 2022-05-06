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2 часа назад

В бразильской деревне обнаружили старейшего человека в мире

Lenta.ru

Мария Гомеш душ Рейш, живущая на северо-востоке Бразилии, может быть признана старейшим человеком в мире. Об этом сообщает Daily Mirror.

В бразильской деревне обнаружили старейшего человека в мире
Фото: lenta.rulenta.ru

На долгожительницу обратили внимание врачи, которых вызвали, когда ей стало плохо. Они обнаружили, что, согласно свидетельству о рождении, она появилась на свет 16 июня 1900 года в бразильской деревне Бела-Виста, муниципалитет Бом-Жезус-да-Лапа. Если документы верны, ее возраст составляет 121 год.

Душ Рей прикована к постели и по-прежнему живет в родной деревне. Все ее дети уже скончались, поэтому за ней ухаживает ее внучка Селия. У женщины 13 правнуков, шесть праправнуков, и семья надеется, что она доживет до своего первого прапраправнука.

«Нам было известно, что она в преклонном возрасте, но узнать, что она самый старый человек в мире? Мы поражены», — призналась Селия.

По ее словам, бабушка сохраняла бодрость, пока не оказалась прикованной к постели чуть более восьми лет назад. Она заботилась обо всех, готовила еду и стирала одежду, а также воспитывала внуков и правнуков.

Книга рекордов Гиннесса признала старейшим живущим человеком в мире французскую монахиню Люсиль Рэндон, чей возраст составляет 118 лет. Титул старейшего человека в мире Рэндон получила после смерти японки Кане Танака, которой он принадлежал прежде. Танака скончалась 25 апреля в возрасте 119 лет и 107 дней.

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