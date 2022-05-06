«Все, что нажито»: 5 фактов из жизни Владимира Этуша

Ровно 100 лет назад, 6 мая 1922 года, родился Владимир Абрамович Этуш — советский и российский актер театра и кино, педагог, художественный руководитель Театрального института им. Б. Щукина, участник Великой Отечественной войны. Делимся интересными фактами из жизни и творчества актера.

1. Родился «дважды»

Владимир Абрамович родился 6 мая 1922 года в еврейской семье. Первый год своей жизни будущий актер прожил «нелегально»: родители не отмечали факт его рождения в документах. Записали ребенка только через год.

«Тогда в некоторых семьях было принято записывать новорожденного мальчика годом позже. Дескать, придёт время призыва в армию — крепче будет. Так поступили и со мной. И официально я существую с 1923-го года», — рассказывает о причинах необычной ситуации Этуш в автобиографии «И я там был».

2. Получил орден Красной Звезды в 21 год

В 19 лет Владимир записался добровольцем на фронт и попал в стрелковый полк. Сражался под Ростовом-на-Дону, в горах Кабарды и Осетии, под городом Малгобеком Чечено-Ингушской АССР (ныне — Республика Ингушетия). Принимал участие в освобождении Донской земли и Украины. В 1943 году награжден орденом Красной Звезды «за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество».

3. Дебютировал в кино в 31 год

Первую роль Этуш получил в 1953 году: актер сыграл флотоводца Сеида-Али в картине Михаила Ромма «Адмирал Ушаков». Интересно, что в молодом возрасте Владимир брал относительно возрастные роли.

Кадр из фильма «Адмирал Ушаков»

4. Был женат четыре раза

Первой супругой актера стала актриса и заслуженная артистка РСФСР Нинель Константиновна Мышкова. Со второй женой, актрисой Еленой Давыдовной Измайловой, Владимир жил в фактическом браке пять лет. Третья и четвертая жены, Нина Александровна Крайнова и Елена Евгеньевна Горбунова, были преподавательницами английского.

5. В честь Этуша назван самолет