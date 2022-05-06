Ричард Аведон: 5 интересных фактов о легендарном фотографе

1. Выходец из семьи российских эмигрантов, Ричард с детства видел вокруг себя талантливых людей из мира искусства. И его первый портрет — композитора Сергея Рахманинова, жившего по соседству. В юности Аведон увлекался литературой, сам писал стихи и редактировал журнал. 2. Большую роль в судьбе Аведона сыграл Алексей Бродович, арт-директор журнала Harper’s Bazaar. После армии парень учился в его школе фотографии, а потом мастер пригласил его на работу. Однако их отношения нельзя назвать дружескими. Бродович оставался строгим учителем. «Он так и умер, ни разу не похвалив меня», — заявлял Аведон. 3. Героинями его фотосессий становились культовые актрисы и модели того времени. Так, например, снимки Одри Хепберн несколько раз украшали обложку Harper’s Bazaar. А в 1957 году вышел в прокат ее фильм «Забавная мордашка», где Аведон выступил визуальным консультантом. 4. Сегодня самые знаменитые фотографии художника стоят на аукционах более миллиона долларов, в частности, такова цена отпечатка знаменитого снимка модели Давимы в платье от Ив Сен Лорана с африканскими слонами. Оригинал хранится в Музее современного искусства в Нью-Йорке. 5. Ричард был женат дважды. С сотрудницей банка Доркас Ноуэлл он прожил в браке пять лет. Спустя два года фотограф женился снова на Эвелин Франклин. Он называл их союз «тихим убежищем без всякого огня». Она родила ему сына Джона, а он сделал ее портрет.