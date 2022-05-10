Почему Аллу Пугачеву называют Примадонной

Говорим «Пугачева» — в голове всплывает «Примадонна». Говорим «примадонна» — в голове ассоциация с Пугачевой. Откуда взялось такое прозвище и как оно закрепилось за Аллой Борисовной?

Разберемся, кто такая примадонна. Это слово итальянского происхождения: prima donna — «первая дама». Так называли первую солистку в опере, которая исполняет все главные партии. Кроме того, примадонна держится с достоинством и имеет сильный голос — как в прямом, так и переносном смысле.

Музыкальные критики не раз отмечали мощное меццо-сопрано Аллы и ее умение управлять голосом. Прозвище певице дали СМИ и поклонники, восхищаясь выдержкой и талантом певицы. Ходили слухи, что Пугачева придумала это прозвище себе сама; однако в одном из интервью певица рассказала реальную историю появления «примадонны».

В 1997 году Алла написала песню «Примадонна» для Валерия Меладзе: с ней грузинский певец должен был отправиться на «Евровидение». Увы, Меладзе не смог поехать.

«С этой композицией Валера должен был представлять нашу родину, но перед самим конкурсом мой друг заболел, и я взяла эту большую ответственность на свои плечи. И поехала на конкурс», — рассказала Алла в интервью «Русскому радио».

Так как Пугачева писала песню для мужчины, ей пришлось переосмыслить, кто такая примадонна, которая будет «петь раненой душой».

«Мне сразу же в голову пришла только одна женщина, которую я могла бы назвать Примадонной, — это была Людмила Гурченко», — рассказала Алла Борисовна о процессе исполнения песни, которую изначально считала «мужской».