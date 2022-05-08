Делал куклы, завез в СССР сиамских кошек и попал в скандал из-за Брежнева

Одно из самых ярких воспоминаний: субботний день, мне лет пять, мы с дедом куда-то бежим. Не понимая, что за спешка, я на всякий случай крепче сжимаю его руку. И он приводит меня в сказку: к удивительным часам с домиками, из которых ровно в полдень (вот почему мы торопились!) показываются танцующие животные.

Фото: Экспресс газета Экспресс газета

Говорят, пока часы на фасаде московского Центрального Театра кукол не были закончены, Сергей Образцов отказывался открывать учреждение. А голос золотого петушка, голосящего каждый час, записан с натуры - декоративная птица жила у режиссера на даче.

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30 лет назад, 8 мая 1992 года, этот удивительный человек, подаривший миллионам людей радость, покинул наш совсем не сказочный мир. В день его памяти давайте вспомним самые интересные события из его биографии.

Мальчик, игравший в куклы

Мама купила пятилетнему Сереже дешевую игрушку - тряпичную куклу Би-ба-бо, надевавшуюся на руку. И во время прогулок мальчик развлекал прохожих забавными сценками.

В 17 лет студент ВХУТЕМАСа Сергей Образцов смастерил Негритенка - хотел продать. Не вышло. 1918-й, какие куклы! Негритенок остался с хозяином. Помог ему во время учебы в консерватории: Образцов стеснялся публики, так что пел сам, а эмоции передавала кукла. Позже выручил еще в одной неловкой ситуации: выяснить у понравившейся девушки, есть ли у той возлюбленный.

Одна на всю жизнь

Девушку звали Софья Смыслова, она преподавала в детском доме, куда Сергей устроился учителем рисования. Летом всех вывезли на дачу. Образцову нравилась молодая учительница, но он подозревал, что влюблена она в руководителя драмкружка - писаного красавца. Спросить самому неудобно, вот и пришлось переложить миссию на куклу. Зато выяснилось: никаких чувств там нет. Той же осенью поженились.

Первым появился на свет сын Алеша, за ним - дочка Наташа. Родив ее, Соня через несколько дней умерла. Образцову 27, он вдовец с двумя детьми и считает, что жизнь на этом кончена.

Спустя три года он женится на Ольге Шагановой. Она найдет общий язык с детьми, проживет рядом всю жизнь, но ей придется смириться: муж до конца жизни не забудет свою Соню.

Гибель артистов

Самый известный спектакль Театра кукол - «Обыкновенный концерт». 10 тыс. показов по всему миру: достижение зарегистрировано в Книге рекордов Гиннесса.

В 1953-м труппа собиралась на очередные гастроли. Лететь должны были транспортным самолетом. В последний момент появилась возможность пересадить артистов в нормальный. Это их спасло: лайнер, перевозивший реквизит, разбился. Из кукол, разбросанных на месте падения, целыми остались лишь три частушечницы. Образцов сохранил их, убрав номер из спектакля.

«Сергей

Сергей Образцов завез в СССР сиамских кошек

Тотоша и Кокоша

Сергей Владимирович обожал животных. Собаки, кошки, 120 птиц на дачной голубятне. В театре поставил аквариум, куда въехали два маленьких крокодильчика, привезенных из Америки. Да не простые, а подарок сына Федора Шаляпина. Назвали зубастых Тотошей и Кокошей, но они так быстро выросли, что пришлось их переселить в огромный бассейн Дворца пионеров на Воробьевых горах. В аквариуме завели рыбок, на радость маленьким посетителям.

Между прочим, любители сиамских кошек обязаны их появлением в СССР Образцову. Когда-то он привез пару тайских котят из Европы, и с них началась популярность породы в стране.

В 1970-х вся Москва ломилась на спектакль «Таинственный Гиппопотам». Лишь ради того, чтобы услышать диалог главного героя и Ленивца:

- Висишь, Леня?

- Висю.

- Ленишься, Леня?

- Ленюсь.

Казалось бы, что такого. Но зрителям совпадение имени кукольного героя и Генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева казалось неслыханной дерзостью.

Последний спектакль

Во время войны артисты Театра кукол организовали фронтовые бригады. Сергей Владимирович вспоминал: однажды в госпитале среди зрителей оказались два парня, у каждого из которых не хватало одной руки. Но аплодировали они чуть ли не громче других - просто один хлопал уцелевшей ладонью по руке другого.

А известной на весь Союз кукле Тяпе довелось выступить перед двумя смертельно раненными бойцами. Врач попросил артиста зайти в эту палату, пояснив: им это необходимо.

- Никогда в жизни я больше не выступал для двоих и никогда в жизни не чувствовал себя до такой степени нужным, - признавался Образцов.

Слава настигла

Рассказывали: во время войны в Куйбышеве устроили столовую для иностранцев, где их кормили лучше, чем своих. Рина Зеленая и Сергей Владимирович решили прикинуться зарубежными гостями: разговаривая по-английски, прошли в заведение через милицейский пост. И вдруг услышали:

- Смотри, Рина Зеленая с Образцовым обедать пошли.

Кстати

Улица Образцова в Москве названа в честь отца кукольника - Владимира Николаевича, выдающегося ученого, преподавателя Московского института инженеров транспорта, который жил в этом районе. Старшего сына считал неудачником: дескать, ну что за профессия?! Младшим Борисом - ученым-зоологом - гордился.

Алексей Сергеевич Образцов стал архитектором, чем несказанно обрадовал деда-инженера. Наталья Сергеевна окончила ГИТИС, но папа брать ее в театр не захотел: дескать, еще поглядим, хорошая ли ты актриса. Опыта она набиралась в Московском кукольном театре на Спартаковской. И только когда ей стали доверять главные роли, отец пригласил на прослушивание. Это ее голосом говорила «Я готова» незабвенная Шехерезада Степановна в «Необыкновенном концерте». А еще Наталья Образцова управляла зайцем Тепой, предшественником Степашки в «Спокойной ночи, малыши!». Дочь Натальи - Екатерина - стала режиссером-постановщиком и работает в дедовом театре.

Линия жизни

05.07.1901. Родился в Москве.

1918. Окончил реальное училище и поступил во ВХУТЕМАС. Изучает живопись и графику.

1922 - 1930. Актер музыкальной студии Московского художественного театра (ныне - Московский музыкальный театр им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко). Начинает выступать с театральными куклами на эстраде.

1930 - 1936. Актер МХАТа 2-го (упразднен в 1938-м). Исполняет острохарактерные роли.

1931. Возглавляет созданный Центральный Театр кукол. Своего помещения нет, выступают на разных площадках.

1936. Театр получает здание на площади Маяковского.

1940. Премьера первого кукольного спектакля для взрослых «Волшебная лампа Аладдина». В нем использовали усовершенствованные тростевые куклы: палки крепились не только к локтям, но и к запястью - так персонаж показывал более выразительные жесты. Подобные куклы во всем мире стали называть «русскими».

1941 - 1945. После попадания бомбы в здание театра часть труппы эвакуируется в Новосибирск. Создано 16 концертных бригад, гастролирующих на фронте.

1946. Премьера «Необыкновенного концерта».

1955. Образцов становится членом-корреспондентом Берлинской академии искусств.

1970. Театр получает здание на Садовой-Самотечной. Худрук активно участвует в проектировании: таблички с петушком и курочкой для туалетов рисует своими руками, придумывает и заказывает те самые часы.

1976. Образцова избирают президентом Международного союза кукольников.

08.05.1992. Скончался в 90 лет. Незадолго до этого заявил: «Умирать надо в 60. Тогда на похоронах смогут сказать: “Он столько мог бы еще сделать!” А сейчас что тут сказать? Я все сделал...»

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Прятались за ширмой

После ранения в ногу врачи сделали Зиновию Гердту 11 операций. Осталась сильная хромота. Актер с ума сходил, что не сможет вернуться в театр. И тут к ним в госпиталь приехала образцовская концертная бригада. Увидев ширму, Зиновий Ефимович понял - вот он, выход!

Гердт стал звездой Театра кукол. Но две яркие и талантливые личности уживались в коллективе с трудом. Отдав этой сцене 37 лет, Гердт все-таки ушел.

Кате Деревщиковой прочили большое кинобудущее: в 11 она снялась в «Тимуре и его команде», в 17 - в «Каменном цветке». А потом вышла замуж за киевлянина. Через 15 лет развелась. Но в Москве о ней уже забыли, мало ли в столице талантливых! Образцов позвал к себе.

- Ты уже не девочка, карьеры не сделаешь, а тут за ширмой будешь играть, и весь мир увидишь, - привел убойный аргумент. Екатерина проработала в театре до 2000-х.

Самый знаменитый «Хрюша» - Наталья Державина играла в образцовском театре с юных лет. Но потом на долгие годы «уползла» под стол к ведущим «Спокойной ночи, малыши!». Сергей Владимирович отпускать не хотел, и после ухода Натальи с телевидения принял обратно.

Валерий Гаркалин

Валерий Гаркалин был студентом Образцова. После окончания института с однокурсниками создал театр на колесах «Люди и куклы». По словам актера, Сергею Владимировичу почему-то не нравилась эта затея: мол, ревновал.

После распада коллектива Гаркалин пришел к Образцову, тем более что жена актера Екатерина трудилась в музее при театре. Проработал три года и не выдержал. Считал, что занимается не своим делом.

Михаил Богдасаров