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1 час назад

Режиссеру и продюсеру Валерию Тодоровскому – 60

Мир24

Российскому режиссеру Валерию Тодоровскому 8 мая исполняется 60 лет. В качестве режиссера он создал больше дюжины фильмов, в числе которых такие нашумевшие как «Любовь», «Страна глухих», «Стиляги». Валерия называют достойным продолжателем дела прославленного советского и российского кинематографиста Петра Тодоровского.

Режиссеру и продюсеру Валерию Тодоровскому – 60
Фото: КадрКадр

Он сценарист более полутора десятков лент, еще под сотню, включая многосерийные проекты, он спродюсировал.

К юбилею режиссера 8 мая, в воскресенье, в 22:45 телеканал «МИР» покажет телесериал Валерия Тодоровского «Оттепель».

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