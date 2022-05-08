Режиссеру и продюсеру Валерию Тодоровскому – 60

Российскому режиссеру Валерию Тодоровскому 8 мая исполняется 60 лет. В качестве режиссера он создал больше дюжины фильмов, в числе которых такие нашумевшие как «Любовь», «Страна глухих», «Стиляги». Валерия называют достойным продолжателем дела прославленного советского и российского кинематографиста Петра Тодоровского.
Он сценарист более полутора десятков лент, еще под сотню, включая многосерийные проекты, он спродюсировал.
К юбилею режиссера 8 мая, в воскресенье, в 22:45 телеканал «МИР» покажет телесериал Валерия Тодоровского «Оттепель».