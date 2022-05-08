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5 минут назад

В Италии умерла самая пожилая жительница страны

ТАССиещё 1

РИМ, 8 мая. /ТАСС/. Самая пожилая жительница Италии умерла в возрасте 112 лет. Как сообщает в воскресенье газета Corriere della Sera, Анджела Тирабоски отметила день рождения 19 апреля, однако в последнее время ее самочувствие ухудшилось.

В Италии умерла самая пожилая жительница страны
Фото: Кадр из фильма "Дрянные старушки"Кадр из фильма "Дрянные старушки"

Женщина умерла минувшей ночью во сне от остановки сердца, уточняет издание. Несмотря на слабость, она ежедневно читала газету и смотрела новости по телевизору. У нее было четверо детей, которым сейчас от 70 до 85 лет.

Самой пожилой жительницей Италии теперь стала Доменика Эрколани, которой 3 июля исполнится 112 лет. Исторический рекорд принадлежит уроженке северной области Пьемонт Эмме Мерано, она умела в 2017 году в возрасте 117 лет. Среди мужчин наиболее пожилым в Италии был житель Сардинии Антонио Тодде, умерший в 2002 году в возрасте почти 113 лет.

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