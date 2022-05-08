В Италии умерла самая пожилая жительница страны

РИМ, 8 мая. /ТАСС/. Самая пожилая жительница Италии умерла в возрасте 112 лет. Как сообщает в воскресенье газета Corriere della Sera, Анджела Тирабоски отметила день рождения 19 апреля, однако в последнее время ее самочувствие ухудшилось.

Фото: Кадр из фильма "Дрянные старушки" Кадр из фильма "Дрянные старушки"

Женщина умерла минувшей ночью во сне от остановки сердца, уточняет издание. Несмотря на слабость, она ежедневно читала газету и смотрела новости по телевизору. У нее было четверо детей, которым сейчас от 70 до 85 лет.