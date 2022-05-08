Звезды, которые прожили больше века

Среди звезд тоже попадаются долгожители. Например, знаменитости, которые представлены в этой статье, прожили больше 100 лет, и жизнь их была насыщенной и интересной.

Фото: kleo.ru kleo.ru

Владимир Зельдин

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Актер СССР и России Владимир Зельдин начинал свою карьеру в далекие 30 годы XX века. Сначала артист играл преимущественно на сцене театра, затем его заметили и оценили талант в большом кино. Менялись политические режимы, эпохи, а Владимир продолжал радовать своего зрителя.

Всего в фильмографии актера около 60 ролей. Причем имя Владимира Зельдина занесено в Книгу рекордов Гиннеса – он стал самым пожилым актером, который выходит на сцену театра. А работал Зельдин вплоть до своего 100-летия. Умер он в возрасте 101 года в 2016 году.

Глория Стюар

kleo.ru

Американская актриса Глория Стюард сыграла более 70 ролей в фильмах. Но прославилась уже в возрасте 87 лет, когда сыграла роль 100-летней Розы Дьюитт в легендарном фильме «Титаник». За эту роль была номинирована на премии «Золотой глобус» и «Оскар», удостоена премий «Сатурн» и «Гильдии киноактеров США.

Глория снималась вплоть до 2006 года. Когда ей исполнилось 96, она «ушла на пенсию». Скончалась актриса через 4 года от дыхательной недостаточности. Пятью годами ранее ей диагностировали рак легкого.

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Оливия де Хэвилленд

Оливия известна общественности, в первую очередь, по легендарному фильму «Унесенные ветром», где она сыграла Мелани. Актриса снималась в кино с 30-х годов XX века, получила две премии «Золотой глобус» и премию «Оскар». Ее карьера продлилась полвека, а жизнь была очень насыщенной и интересной, по признанию самой Оливии. Скончалась актриса в возрасте 104 лет.

Кирк Дуглас

Американский актер Кирк Дуглас сразу после колледжа решил связать свою жизнь с кино и поступил в Академию искусств. Причем талантливому студенту даже выделили стипендию, так как денег на оплату учебы у него не было.

С 1940-х годов Дуглас снимался в кино. При этом у Кирка четверо детей от 2 браков, и каждому наследнику он уделял свое время, занимаясь воспитанием сыновей. Майкл и Эрик стали известными актерами, Питер и Джоэль – продюсерами. Все дети нашли свое место в жизни.

Кирк скончался в окружении родных людей в возрасте 103 лет. Все свое огромное состояние он завещал на благотворительность.

Джули Гибсон

Камиль Сорей, позже прославившаяся как актриса Джули Гибсон, родилась в США в 1913 году. В 30-х годах девушка начала карьеру радиоведущей, а в 1941 году получила свою первую роль в кино. Сначала это был эпизод в картине «Милая девушка», а через 3 года – главная роль Кэти в фильме «Счастливый ковбой».