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2 часа назад

У Елизаветы II отказывают ноги и ухудшается речь

Popcake.tv

Накануне западные СМИ сообщили, что королева Великобритании не сможет присутствовать на церемонии официального открытия сессии парламента из-за серьезных проблем со здоровьем. Елизавета II «испытывает проблемы с мобильностью». Вместо нее официальную речь будет читать принц Чарльз. К слову, до этого Елизавета II пропускала событие только по причине беременности.

У Елизаветы II отказывают ноги и ухудшается речь
Фото: Popcake.tvPopcake.tv

В Букингемском дворце не стали говорить, что конкретно произошло с королевой Великобритании. Однако западные СМИ пишут, что это связано с болезнью ног. Ходят слухи, что у Елизаветы II отказывают ноги. Она передвигается исключительно на инвалидном кресле. Сначала королева пыталась ходить с палочкой, но даже с ней она не может сделать шаг. Кроме того, у 96-летней королевы начались проблемы с головой. Она начала забывать многие вещи.

К слову, Елизавета II до последнего хотела принять участие в торжественном мероприятии, однако врачи и родные крайне не рекомендовали ей нагрузки. Сейчас королева является самым долго правящим монархом в мире. После ее смерти правление передадут ее сыну Чарльзу.

Люди,Елизавета II,Чарльз Виндзор,
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