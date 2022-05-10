Маск пообещал восстановить аккаунт Трампа в Twitter

Новая глава Twitter Илон Маск пообещал вернуть бывшему президенту США Трампу его аккаунт в социальной сети. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на CNBC.

25 апреля стало известно, что предприниматель купил Twitter за 44 миллиарда долларов. Банк Morgan Stanley согласился предоставить ему маржинальный кредит на 12,5 миллиарда долларов под залог акций Tesla. Также Маск планировал заплатить 21 миллиард долларов личных средств.