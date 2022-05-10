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2 часа назад

Маск пообещал восстановить аккаунт Трампа в Twitter

Lenta.ru

Новая глава Twitter Илон Маск пообещал вернуть бывшему президенту США Трампу его аккаунт в социальной сети. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на CNBC.

Маск пообещал восстановить аккаунт Трампа в Twitter
Фото: Lenta.ruLenta.ru

25 апреля стало известно, что предприниматель купил Twitter за 44 миллиарда долларов. Банк Morgan Stanley согласился предоставить ему маржинальный кредит на 12,5 миллиарда долларов под залог акций Tesla. Также Маск планировал заплатить 21 миллиард долларов личных средств.

При этом крупнейшие частные инвестиционные группы отказались давать деньги миллиардеру на выкуп социальной сети.

Люди,Илон Маск,
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