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1 час назад

Билл Гейтс заболел коронавирусом

RT на русском

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс сообщил, что заболел коронавирусом.

Билл Гейтс заболел COVID-19
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«Я получил положительный результат теста на COVID-19. Я испытываю лёгкие симптомы и по советам специалистов изолировался до тех пор, пока не выздоровею»,

— написал он в Twitter.

Американский предприниматель отметил, что прошёл полный курс вакцинации от COVID-19 и получил бустерную дозу препарата.

По словам Гейтса, основанный им фонд Gates Foundation продолжит работу и приложит все усилия, чтобы мир никогда больше не столкнулся с пандемией.

Ранее стало известно, что генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг получил положительный результат теста на COVID-19.

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