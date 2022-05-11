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1 час назад

Илон Маск намерен избавить людей от шума в ушах к 2027 году

Газета.Ru

Глава и основатель компании Neuralink Илон Маск заявил, что имплантация чипов в голову поможет людям избавиться от шума в ушах. Об этом пишет новостной портал The Sun со ссылкой на Twitter-аккаунт миллиардера.

Илон Маск намерен избавить людей от шума в ушах к 2027 году
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По словам Маска, к 2027 году люди смогут прибегать к имплантированию чипов Neuralink в голову, чтобы навсегда избавиться от шума в ушах. Сегодня каждый третий человек страдает от этого недуга. Сообщается, что он может быть вызван травмой или длительного воздействия громких звуков.

После имплантации чип Neuralink будет обрабатывать входящие звуки вместо поврежденных нейронов. Ранее миллиардер заявлял, что таким способом можно вылечить ожирение и бессонницу, а также повысить интеллект людей. Neuralink — это стартап Илона Маска, который занимается разработкой производством имплантируемых в мозг чипов.

С 2017 года компания тестирует свои нейроимпланты на обезьянах. За несколько лет экспериментов Neuralink из 23 подопытных приматов в муках умерли 15. Чипы Neuralink были имплантированы путем сверления отверстий в черепах обезьян. У одного примата из-за чипа возникло острое воспаление кожи, у другой обезьяны диагностировали кровоизлияние в мозг.

Люди,Илон Маск,
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