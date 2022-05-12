«Чувство юмора — атрибут настоящего английского характера»

Passion.ru пообщался с автором многих увлекательных историй о необходимости ко всему относиться с юмором, «ленивых читателях» и важных моментах становления Англии.

Фото: Passion.ru Passion.ru

Passion.ru: Почему для книги вы выбрали Англию, а не какую-нибудь другую страну?

Видео дня

Александра Маринина: Я не выбирала страну для книги, я просто начала писать шпаргалку для себя, чтобы точно понимать, о чем написано в романах Филиппы Грегори. Потому и стиль изложения такой демонстративно-неофициальный. Я ведь делала свои записи и заметки не для того, чтобы их читал кто-нибудь, кроме меня самой. Когда было написано около 40 страниц, в издательстве спросили, над чем я сейчас работаю, и я честно призналась, что ничего годного для публикации не пишу, а валяю дурака и развлекаюсь себе на радость. Попросили показать — я показала. Ответили, что это может быть интересно читателю. Вот, собственно, и вся история. Я продолжила изучать литературу и делать записи, не меняя стиля, потому что не была уверена, что дело дойдет до издания. Но — дошло! И я этому искренне рада.

Passion.ru: Вы относите себя к «ленивым» читателям?

Александра Маринина: Пожалуй, да. Ибо если бы я не была «ленивой», то изучала бы историю еще в школе и как следует, и в подобной шпаргалке не было бы никакой необходимости. Несмотря на бурное научное прошлое и кучу научных работ, у меня так и не выработался интерес ни к политике, ни к экономике, ни к истории войн. Поэтому, когда я начала читать Грегори и смотреть сериалы, снятые по ее романам, я долго не могла усвоить, в чем истоки конфликтов, и приходилось без конца обращаться к поискам разной информации. В конце концов я решила написать шпаргалку, короткую и внятную, чтобы подглядывать в нее по мере необходимости. Не была бы «ленивой» — держала бы все в памяти еще со школьных лет.

Passion.ru: Часто ли вы пишете «в стол»?

Александра Маринина: В прошлом и нынешнем году такое случилось впервые. Сначала я писала «Шпаргалку» без всякой уверенности, что это кому-нибудь окажется интересно. Пока занималась этим, неоднократно обращалась к пьесам Шекспира, чтобы посмотреть, насколько близко к реалиям он описывал эпоху Ланкастеров, Йорков и Тюдоров, а потом мне захотелось написать нечто вроде легкого переложения шекспировских исторических пьес, где сохраняется все, кроме языка, которым изъясняются персонажи. Современному молодому читателю читать Шекспира нелегко, поскольку язык мало того что средневековый, так еще и поэтический, с инверсиями и многочисленными метафорами, что существенно затрудняет понимание смысла и сути сказанного. Вот я и переписала эти пьесы «простым нормальным языком». Исключительно для собственного удовольствия. Крайне маловероятно, что кто-нибудь когда-нибудь этим заинтересуется. Но, если подобный текст окажется востребован, буду только рада.

Passion.ru: На ваш взгляд, как бы отреагировали монархи Англии, если бы прочли вашу «Шпаргалку»?

Александра Маринина: Думаю, они посмеялись бы от души. Чувство юмора — неотъемлемый атрибут настоящего английского характера. Надеюсь, никто на меня не рассердился бы, тем более что в «Шпаргалке» все правда.

Passion.ru: Правда ли, что Генрих Восьмой был помешан на мести своим женам и почему вы назвали главу о нем «Борода, но не синяя»?

Александра Маринина: Не совсем понятно, откуда вы взяли, что Генрих Восьмой был помешан на мести свои женам... Он был помешан на идее родить сына и наследника, отсюда и его многочисленные браки, а также не очень красивые истории о прекращении части этих браков (из шести свадеб две закончились разводами и еще две — отсечением головы). Да, две из шести жен были казнены и обезглавлены, но это было не местью, а обычным для того времени правосудием: супружеская измена королю по закону считалась государственной изменой и должна была караться смертной казнью.

Однако же, учитывая незавидную участь жен Генриха Восьмого, в литературе бытует мнение, что сказка «Синяя Борода» содержит в себе аллюзию именно на этого монарха. Поскольку Генрих, как известно, был рыжеволосым и рыжебородым, родилось название соответствующей главы.

Passion.ru: Какие исторические события вы не захотели включать в книгу? Почему?

Александра Маринина: Я опиралась только на ту фактуру, которая имеет отношение к престолонаследию. Кто на ком женился, кто кого родил, кто кому наследует, у кого с кем конфликт в связи с борьбой за трон и почему. Я не историк и не исследователь, я просто составила шпаргалку для того, чтобы удобнее было читать исторические романы и смотреть исторические фильмы об Англии. Вопросы политики и экономики я старалась вообще не затрагивать, насколько это было возможно при изложении хитросплетений наследования престола.

Passion.ru: Как вы относитесь к истории королевы Джейн, которую так и не короновали и даже казнили?

Александра Маринина: Эта девушка вызывает у меня глубокое сочувствие. Она не боролась за трон, никогда не хотела быть королевой, а ее выбрали и двигали как пешку по шахматной доске, не спрашивая, чего она сама хочет. Девять дней, которые она прожила в статусе провозглашенной королевы, были, наверное, для нее ужаснее, чем последующие несколько месяцев, проведенные в Тауэре до дня казни. Это как раз тот редкий случай, когда хочется во весь голос воскликнуть: «За что?!»

Passion.ru: Ваши близкие разделяют это увлечение историей?

Александра Маринина: К сожалению, нет. Хотя, возможно, это не к сожалению, а к счастью. Все-таки намного интереснее общаться с человеком, который увлекается чем-то другим и может рассказать то, чего ты не знаешь.

Passion.ru: Как вы считаете, если в школах будут преподавать в такой же легкой и непринужденной манере, как ваша «Шпаргалка», повысится ли интерес детей к истории?

Александра Маринина: Надеюсь, что да. Но мы ведь обычно меряем по себе. И про себя могу сказать совершенно определенно: если бы в школе преподавали историю, отталкиваясь от личной жизни человека, то все остальное (политику, экономику, ход военных действий) мы бы усвоили и выучили быстро и легко. Подростку куда интереснее искать ответ на вопрос «А она его любила?», чем на вопрос «В чем смысл парламентских разногласий?». Но, пока он будет самостоятельно, обращаясь к источникам, искать ответ на вопрос про любовь, он найдет и все другие нужные ответы.

Passion.ru: Кажется, что за последние 10-15 лет сняты фильмы и сериалы по всем самым интересным и значимым героям и эпохам английской истории. Может быть, продюсеры что-то пропустили и при написании своей новой книги вы прямо почувствовали: «Вот он, сюжет, достойный новой эпической саги сезонов на 6-8»?