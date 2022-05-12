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31 минуту назад

Комика Энди Дика арестовали по подозрению в сексуальном насилии

Lenta.ru

Комика Энди Дика арестовали по подозрению в сексуальном насилии
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Американский комик и актер Энди Дик арестован по подозрению в сексуальном насилии. Об этом сообщает The Holliwood Reporter.

Инцидент произошел в одном из палаточных лагерей в округе Ориндж, штат Калифорния. В районе девяти утра пострадавший мужчина вызвал правоохранительные органы, заявив о том, что подвергся сексуальному насилию со стороны 56-летней звезды.

Дик был задержан для дальнейшего разбирательства. В настоящее время он находится в тюрьме. Предполагаемую жертву доставили в больницу для прохождения медицинского обследования.

В 2018-м Дик был также обвинен в сексуальном насилии и домогательствах по отношению к женщине. После этого комика исключили из актерского состава комедийного фильма «Воспитание Бьюкенена».

Ранее стало известно, что 44-летнего автора последней части бондианы, фильма «Не время умирать», и режиссера первого сезона сериала «Настоящий детектив» Кэри Фукунагу обвинили в сексуальных домогательствах сразу три актрисы.

Люди,Энди Дик,
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