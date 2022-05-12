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2 часа назад

Умер фронтмен The Black Dahlia Murder

Lenta.ru

Умер фронтмен американский мелодик-дэт-метал-группы The Black Dahlia Murder Тревор Стрнад. Об этом говорится в Instagram-аккаунте коллектива (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Умер фронтмен The Black Dahlia Murder
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«С глубокой скорбью мы сообщаем о кончине Тревора Скотта Стрнада. Любимый сын и брат, которого любили все, кто встречался с ним. Ходячая энциклопедия музыки»,

— говорится в публикации.

Вокалист скончался в 41 год. Причина его смерти не уточняется, однако в посте указан номер горячей линии по предотвращению самоубийств. Это позволяет предположить, что фронтмен группы покончил с собой.

Проект The Black Dahlia Murder был образован в 2000 году и назван в честь молодой актрисы Элизабет Шорт, известной по прозвищу Black Dahlia. Ее убили в окрестностях Лос-Анджелеса в 1947 году, подробности убийства артистки не раскрыты до сих пор.

За свою карьеру группа выпустила девять студийных альбомов. Их последний релиз Verminous вышел в 2020 году. Помимо Стрнада, участниками группы являются Брайан Эшбах, Брэндон Эллис, Макс Лавель и Алан Кэссиди.

Люди,Элизабет Шорт,
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