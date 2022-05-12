"Самый красивый мужчина Китая" борется с хейтерами с помощью адвокатов

Динчжэнь Чжэньчжу, названный "самым красивым мужчиной Китая", вместе с адвокатами призвал прекратить критиковать его внешность в интернете. Об этом сообщает южноафриканский Business Insider.

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Адвокаты 21-летнего Динчжэня Чжэньчжу, который раньше работал пастухом яков в Тибете, через его представителя опубликовали письмо, в котором призвали пользователей интернета прекратить публиковать лживые комментарии о нем. Особенно попросили воздержаться от тех, которые содержат "оскорбительные, ужасающие, вульгарные или очерняющие слова". Представители Чжэньчжу заявили в письме, что тибетский фермер, ставший звездой социальных сетей, очень страдает от унизительных заявлений в его адрес.

О Динчжэне Чжэньчжу узнали в социальных сетях в ноябре 2020 года, после того как был опубликован о нем короткометражный фильм. В ролике китаец рассказывал о жизни пастуха в Тибете. Его улыбка и миловидная внешность покорили людей, которые после назвали его "самым красивым мужчиной Китая".