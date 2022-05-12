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1 час назад

Умер поэт Алексей Цветков

Lenta.ruиещё 1

В Израиле умер поэт, прозаик, критик и переводчик Алексей Цветков. Об этом поэт Бахыт Кенжеев сообщил в Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Умер поэт Алексей Цветков
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Скорбная новость. Только что в израильской больнице скончался Алексей Петрович Цветков, любимый мой друг и великий поэт. Да будет ему земля пухом. Вечная память»,

— говорится в публикации.

Причина смерти не уточняется. Цветков скончался в возрасте 75 лет.

Как сообщает NEWSru.co.il, 2 мая поэт попал в больницу с воспалением легких. Десять дней он находился в отделении интенсивной терапии, врачи оценивали его состояние как тяжелое.

Алексей Цветков родился 12 мая 2022 года. Вместе с Кенжеевым, Сергеем Гандлевским, Александром Сопровским состоял в поэтической группе «Московское время». В 1975 году его арестовали и выслали из Москвы, после чего Цветков переехал в США.

Среди его книг — «Детектор смысла», «Онтологические напевы», «Шекспир отдыхает», «Имена любви» и «Состояние сна». Поэт являлся лауреатом премии Андрея Белого и Русской премии.

Люди,Бахыт Кенжеев,Алексей Цветков,Андрей Белый,
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