Умер поэт Алексей Цветков

В Израиле умер поэт, прозаик, критик и переводчик Алексей Цветков. Об этом поэт Бахыт Кенжеев сообщил в Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Скорбная новость. Только что в израильской больнице скончался Алексей Петрович Цветков, любимый мой друг и великий поэт. Да будет ему земля пухом. Вечная память»,

— говорится в публикации.

Причина смерти не уточняется. Цветков скончался в возрасте 75 лет.

Как сообщает NEWSru.co.il, 2 мая поэт попал в больницу с воспалением легких. Десять дней он находился в отделении интенсивной терапии, врачи оценивали его состояние как тяжелое.

Алексей Цветков родился 12 мая 2022 года. Вместе с Кенжеевым, Сергеем Гандлевским, Александром Сопровским состоял в поэтической группе «Московское время». В 1975 году его арестовали и выслали из Москвы, после чего Цветков переехал в США.