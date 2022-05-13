Ведущий праздников объяснил свой отказ от работы в клубах

«В подобных заведениях людям неважно, кто на сцене, что он говорит в микрофон и каков его интеллект. То есть в клубе я не могу раскрыться как ведущий, у меня нет возможности передать гостям какие-то смыслы, донести до них что-то свое. Им плевать на сложные шутки и красиво выстроенные предложения»,