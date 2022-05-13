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1 час назад

Ведущий праздников объяснил свой отказ от работы в клубах

Мослентаиещё 1

Свой принципиальный отказ от работы в клубах объяснил в беседе с «Мослентой» профессиональный ведущий праздников из Москвы Сергей Зайцев.

Ведущий праздников объяснил свой отказ от работы в клубах
Фото: МослентаМослента

«В подобных заведениях людям неважно, кто на сцене, что он говорит в микрофон и каков его интеллект. То есть в клубе я не могу раскрыться как ведущий, у меня нет возможности передать гостям какие-то смыслы, донести до них что-то свое. Им плевать на сложные шутки и красиво выстроенные предложения»,

— рассказал Зайцев.

Россиянин признался, что его любимый рабочий формат — свадьбы, требующие от ведущего определенной искренности и душевности.

«В течение застолья я могу по-разному раскрываться, шутить, общаться с гостями. Это всегда интересно, потому что люди понимают, куда пришли, и заинтересованы в том, чтобы праздник удался»,

— сказал собеседник «Мосленты».

Люди,Сергей Зайцев,
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