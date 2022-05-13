Ведущий праздников объяснил свой отказ от работы в клубах

Свой принципиальный отказ от работы в клубах объяснил в беседе с «Мослентой» профессиональный ведущий праздников из Москвы Сергей Зайцев.
«В подобных заведениях людям неважно, кто на сцене, что он говорит в микрофон и каков его интеллект. То есть в клубе я не могу раскрыться как ведущий, у меня нет возможности передать гостям какие-то смыслы, донести до них что-то свое. Им плевать на сложные шутки и красиво выстроенные предложения»,
— рассказал Зайцев.
Россиянин признался, что его любимый рабочий формат — свадьбы, требующие от ведущего определенной искренности и душевности.
«В течение застолья я могу по-разному раскрываться, шутить, общаться с гостями. Это всегда интересно, потому что люди понимают, куда пришли, и заинтересованы в том, чтобы праздник удался»,
— сказал собеседник «Мосленты».