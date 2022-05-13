За что советская власть едва не расстреляла автора «Тихого Дона»

Биография нобелевского лауреата и автора романа-эпопеи «Тихий Дон» Михаила Шолохова полна неточностей и белых пятен. Во многом это связано с самим писателем, которые создавал вокруг себя мифы и скрывал множество фактов из своей жизни. Одним из интереснейших эпизодов биографии является то, что в 1922 года Шолохова приговорили к расстрелу, но он избежал наказания.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Предметом питания является трава и древесная кора

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В официальной биографии великого писателя говорится, что он с 15 лет работал сначала грузчиком, потом каменщиком, учителем школы ликвидации безграмотности, счетоводом, журналистом и налоговым инспектором в станице Букановская. Последняя должность чуть и не стоила Шолохову жизни. Главной обязанностью молодого работника стал обход станицы для подсчета зерна, животных, сельхозинвентаря и прочего имущества. Из суммы учтенного определялся размер налога для каждого казачьего куреня.

Шолохов серьезно отнесся к заданию партии, о чем говорит его доклад окружному продкомиссару Шаповалову. Документ сохранился в архиве (ГАРО; Ф760; оп1; д209, л 13-14) и в нем Михаил Александрович пишет, что вступив в должность 17 мая 1922 года, организовал сборы местных жителей, на которых пояснял суть единого налога. Работа статистиков по учету объектов налогообложения проходила «под неусыпным наблюдением и контролем».

К 26 мая разъяснительная работа была завершена, но жители станиц и хуторов почти поголовно скрывали посевы, и работа по учету зерна продолжилась до 7 июня. Путем агитации и обмера ситуация была исправлена. Шолохов докладывал: «Теперь я смогу с твердой уверенностью сказать, что в моей станице укрытого посева нет, а если и есть, то в таком минимальном размере, что не поддается учету... В настоящее время смертность, на почве голода по станице и хуторам, особенно пораженных прошлогодним недородом, доходит до колоссальных размеров. Ежедневно умирают десятки людей. Съедены все коренья и единственным предметом питания является трава и древесная кора».

За что арестовали Шолохова

По официальной версии будущий писатель, видя, как страдают казаки, начал изменять данные отчетных документов, стирая или прибавляя цифры. Эту версию поддерживает исследователь Виктор Петелин, Феликс Кузнецов и многие другие шолоховеды. По доносу комиссар Шаповалов узнал о нарушениях молодого налоговика, и 31 августа 1922 года Михаил Александрович и статистик Солдатов были арестованы.

По другой версии Шолохов, вооружившись наганом, угрозами выбивал у станичников налог, что подтверждается словами самого писателя: «Я вел крутую линию, да и время было крутое; шибко я комиссарил, был судим ревтрибуналом за превышение власти». Исследователи Мезенцев и Гаврилов считают, что поводом к аресту стал обмен Михаилом Александровичем пары изъятых быков на красивого жеребца для собственных нужд. Эту историю рассказали им жители Букановской станицы Иван Маноцков и Петр Шапров, родственникам которого и принадлежал конь.

«Антишолоховцы» уверены, что Михаила Александровича арестовали за банальные приписки в налоговой отчетности, которые он делал за взятки. Например, человеку давали налог 18%, а Шолохов дорисовывал единице «полупалочку» и получал 4. Между цифрами он ставил запятую, после чего 18% превращались в 4,8%. Махинации заметили в «центре» и арестовали нарушителя.

Мягкий приговор

Со слов самого писателя, он 2 дня ждал расстрела, но по решению суда его отпустили, дав всего один год условно. Спас будущего нобелевского лауреата его отец Александр Шолохов, который трудился заведующим заготовительной конторой станицы Каргинской. Отец стал утверждать, что его сын родился не в 1904, а в 1905 году, и значит, он несовершеннолетний и присудить ему расстрел будет незаконно.