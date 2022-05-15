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3 часа назад

Что зашифровал знаменитый серийный убийца в своем послании

Катя Кобышева

Один из самых известных серийных убийц в США, имя которого до сих пор не установлено. Официально на его сету семь жертв, двое из которых выжили. Сам убийца сообщал о 37 нападениях, но следствие не смогло его причастность к ним. "Рамблер" рассказывает, какие зашифрованные послания удалось разгадать и почему следствие зашло в тупик.

Что зашифровал знаменитый серийный убийца в своем послании
Фото: Кадр из фильма "Зодиак"Кадр из фильма "Зодиак"

Первое преступление Зодиак совершил в конце 1968 года. Его жертвами стали двое влюбленных, у которых было первое свидание. Второе нападение было в шести километрах от первого в июле 1969 года, и вновь на пару влюбленных. Девушка погибла, а молодой человек смог выжить. На этот раз убийца позвонил в полицию, признался в содеянном, а заодно рассказал о предыдущем убийстве, следствие по которому быстро зашло в тупик.

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Через несколько недель он отправил в три газеты письма примерно одинакового содержания. К каждому письму прилагалось зашифрованное послание, содержащее личную информацию о нем. Преступник потребовал опубликовать письма, иначе он совершил бы еще 12 убийств. Письма были опубликованы вместе с шифрами. Через неделю он написал еще письмо, в котором представился Зодиаком и сообщил дополнительные подробности об убийствах. А на следующий день супружеская пара прислала свою версию расшифровки одного из посланий. В нем говорилось, что преступник собирает рабов для загробной жизни. Но ни о каких личных сведениях речи не было.

Кадр из фильма "Зодиак"

В сентябре он вновь напал на пару, на этот раз в качестве оружие он выбрал нож. После нападения девушка сумела описать внешность преступника, но через пару дней она умерла, а молодой человек смог выжить. Убийца также позвонил в полицию и сообщил о преступлении.

Следующей жертвой стал таксист, убийца его застрелил, о преступлении сообщили подростки, которые стали свидетелями. Но убийца скрылся с места преступления, а потом снова написал письмо в газету, а в качестве доказательства приложил лоскут, оторванный от рубашки жертвы.

В ноябре Зодиак прислал в газету новое сообщение, расшифровать которое удалось только в 2020 году. Эксперты из США, Австралии и Бельгии разгадали послание, о чем сообщила газета San Francisco Chronicle, куда и было направлено письмо в далеком 1969 году. Это второе из четырех посланий Зодиака, которое получилось расшифровать.

«Я надеюсь, вы очень весело проводите время, пытаясь поймать меня. Это был не я на телешоу, в котором говорилось обо мне. Я не боюсь газовой камеры, потому что рано или поздно она отправит меня в рай. Потому что теперь у меня достаточно рабов, чтобы работать на меня. У всех остальных нет ничего, когда они добираются до рая, поэтому они боятся смерти. А я не боюсь, ведь я знаю, что моя новая жизнь — это жизнь, которая будет легкой после райской смерти», — вот, что зашифровал Зодиак в своем послании.

Преступник продолжил убивать и общаться с полицией через газеты и звонки, последнее письмо от него пришло в 1974 году. Но до сих пор личность преступника не удалось установить. Подозреваемых было несколько, но собранных доказательств было недостаточно, чтобы признать виновным одного из них.

Кадр из фильма "Зодиак"
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