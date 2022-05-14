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3 часа назад

My Chemical Romance выпустила первый сингл за последние восемь лет

Inc-News

С 2014 года известный американский коллектив не радовал фанатов новыми композициями.

My Chemical Romance выпустила первый сингл за восемь лет
Фото: Inc-NewsInc-News

Знаменитая американская рок-группа Chemical Romance, основанная более двадцати лет назад, выпустила первый сингл с 2014 года.

Композиция под названием «My Chemical Romance» стала своеобразной прелюдией к скорым европейским гастролям коллектива.

Помимо Европы музыканты посетят также Великобританию и ряд североамериканских городов.

Любопытно, что в 2013 году члены группы объявляли о распаде коллектива. Но спустя шесть лет музыканты вновь собрались вместе и продолжили замечательную историю My Chemical Romance.

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