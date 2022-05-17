Биологи создали злобных хомяков с помощью редактирования генома

Агрессивных, но общительных хомяков вывели с помощью генетического редактирования биологи из Университета штата Джорджия. Эксперимент они описали в статье в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

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Гормон вазопрессин воздействует на рецептор Avpr1a, регулируя социальное поведение - от создания пар и установления дружеских отношений до доминирования и агрессии. С помощью технологии редактирования генома CRISPR-Cas9 исследователи отключили рецептор Avpr1a у хомяков, предполагая, что это повлияет на все проявления взаимодействия зверьков.

"Мы были очень удивлены полученными результатами. Мы ожидали, что если мы устраним активность вазопрессина, то снизим и агрессию, и социальное взаимодействие. Но произошло обратное", - отметили они.

Хомяки без рецептора Avpr1a оказались куда более общительными, чем их здоровые собратья. Кроме того, отсутствие Avpr1a нивелировало разницу в агрессии у самцов и самок относительно хомяков своего пола: и те, и другие демонстрировали одинаково высокий уровень агрессии.