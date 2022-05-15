Кто из знаменитостей был заядлым дачником

Многие наверняка помнят историю императора Диоклетиана, которую рассказал в фильме «Москва слезам не верит» главный герой Гоша. На склоне лет правитель отрёкся от престола и занялся выращиванием цветов и овощей. А когда соратники приехали уговаривать его вернуться к власти, он ответил:

Фото: Нижегородская правда Нижегородская правда

«О, если бы вы могли посмотреть на овощи, выращенные моими руками, вы бы сказали, что мне этого никогда не надо делать».

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Диоклетиан был, возможно, одним из первых знаменитых огородников. Но далеко не единственным. Цари, вожди, поэты, писатели любили загородную жизнь. Вот только время на даче проводили по-разному…

С царским размахом

Начало дачной жизни в России положил Пётр I. Стараясь летом удержать своих подданных поближе к столице, он щедро раздавал им земли, на которых требовалось немедленно начать строительство. Император мог лично заявиться с инспекцией, проверить условия для жизни и благоустройство.

У самого Петра был дворец в Петергофе, но больше для государственных дел, чем для отдыха.

Первой настоящей дачницей в привычном смысле среди монарших особ стала супруга императора Николая I. Чтобы передохнуть от столичной суеты, Александра Фёдоровна уезжала в пригород. Однако Петергофский дворец казался ей слишком помпезным. И Александра Фёдоровна попросила мужа построить ей какую-нибудь «хижину». В результате она получила особняк на 27 комнат. На участке также был сад с множеством беседок, колодец и даже церковь.

Наследник Николая I – Александр II – построил себе здесь «фермерский дворец». Он, конечно, мало походил на обычную сельскую избу и был оборудован по последнему слову техники. В частности, здесь появился первый в России лифт, который приводился в движение вручную. Со временем в Александрии провели водопровод с горячей и холодной водой и сделали настоящий санузел.

Царственные особы с удовольствием предавались загородным развлечениям: охотились, ловили рыбу, играли в мяч, катались на велосипедах. Александр III, например, любил рано утром ходить в лес за грибами, а потом садился за бумаги.

Этот стиль жизни, когда можно перемешать активной отдых с работой, становился всё более популярным среди российской элиты. К концу XIX века дачи облюбовали не только император и его приближённые, но и творческая интеллигенция. И дачная жизнь вышла на новый уровень.

Природа вдохновения

«Ни пахать, ни сеять, а только жить в своё удовольствие, жить только для того, чтобы дышать чистым воздухом», – писал о дачной жизни Антон Павлович Чехов. Правда, сам он своим советам не следовал и был страстным земледельцем.

В 1898 году больной турберкулёзом Чехов купил дом в Ялте, который местные жители окрестили за цвет Белой дачей. Писатель лично делал план участка, высаживал деревья, кустарники и цветы, скрупулёзно записывая все проведённые работы. Сегодня в этом доме расположен музей писателя, и, как утверждают старожилы, с чеховских времен здесь сохранилось не менее 30 процентов посадок.

Ещё одной знаменитой писательской дачей в Крыму был дом Максимилиана Волошина. Одни считали его идеальным местом для творчества, другие называли «художественным борделем». В доме Волошина царили свободные нравы, здесь разгуливали полуголые женщины, а хозяину молва приписывала многочисленные любовные связи с ними. Говорят, именно благодаря знаменитому поэту в Коктебеле появился первый нудистский пляж.

Вместе с тем дом Волошина был настоящим местом притяжения самых талантливых людей эпохи. У него гостили Горький, Белый, Мандельштам, Брюсов. А после смерти Волошина его особняк в Крыму стал Домом творчества, куда мог приехать любой писатель или поэт.

Ещё одной творческой Меккой в советские годы были знаменитые дачи в Переделкине. По легенде, начало литературному посёлку положил разговор Сталина с Горьким. Якобы вождь спросил нашего земляка, как живут писатели за границей.

«На даче живут, уезжают от городской суеты», – сказал Горький.

Тогда Сталин поручил подготовить ему список из 40 – 50 самых достойных кандидатов и обеспечить их дачами. Дома построили в Переделкине. И в 1936 году туда въехали первые знаменитые жильцы.

Одним из них стал будущий нобелевский лауреат Борис Пастернак. Он часами гулял по посёлку, смотрел на звёзды, размышлял об искусстве. Пока в годы репрессий все тихо сидели за своими калитками, Пастернак приходил в гости к тем, кто вот-вот мог быть арестован. Многие считали это настоящим безумством. В Переделкине Пастернак написал «Доктора Живаго» и несколько поэтических циклов.

Через два года по соседству обосновался Корней Чуковский. Он настолько полюбил эти места, что больше практически не возвращался в московскую квартиру. Чуковский строго соблюдал режим дня: вставал утром, работал, потом не менее двух часов прогуливался по посёлку и стал привычной частью местного пейзажа.

А после Великой Отечественной войны в Переделкине поселились поэты-шестидесятники: Евгений Евтушенко, Андрей Вознесенский, Белла Ахмадулина, Булат Окуджава. Переделкино не раз появлялось в стихах последнего. Дом Окуджавы стал местом притяжения творческой интеллигенции и всегда был полон гостей. Впоследствии его дача, так же как дачи Пастернака и Чуковского, стала музеем.

Но если для поэтов и писателей загородная жизнь была источником вдохновения, то для представителей партийной элиты дачи действительно служили местом отдыха. Лидеров СССР не ждали с распростёртыми объятиями за границей. Поэтому уже вскоре после революции для них появились многочисленные госдачи, для нужд которых приспосабливали аристократические особняки и строили новые дома. Дачи особого назначения Сразу после революции была оборудована дача для Владимира Ленина. Он выбрал популярное нынче Рублёвское направление и поселился в одном из местных посёлков – Горках. Домом для Ильича стала роскошная усадьба Зинаиды Морозовой, наследницы знаменитого предпринимателя и мецената Саввы Морозова. Однако при заезде слуги так натопили камин, что случился пожар и главный дом несколько лет был непригоден для проживания. Вождь революции и его соратница-жена Надежда Крупская ютились во флигеле, стоявшем рядом.

Впрочем, в быту Ленин был неприхотлив. Любил работать в прохладном помещении с температурой +15…+16 градусов, и единственным важным атрибутом цивилизации для него был телефон.

А сам известным советским дачником был, конечно, Иосиф Сталин. У него насчитывалось порядка 20 резиденций, в основном на юге – в Сочи, Крыму, Абхазии, Грузии, но были и в Подмосковье.

Обстановка везде была минималистичной и угрюмой: вождь всех народов не любил роскоши и страдал манией преследования, поэтому больше всего заботился о безопасности. Так, его любимая дача недалеко от курортного города Гагры надёжно укрыта от посторонних глаз: она стоит на возвышении, так что её невозможно ни увидеть с суши, ни подобраться к ней незамеченным. Дача выкрашена в густо-зелёный цвет и сливается с лесом.

И если никаких вензелей и позолоты Сталин не терпел, то в благах цивилизации себе не отказывал: на дачах у него были кинозалы, сауны, ванны с неостывающей водой, а в Подмосковье – собственный лифт. На отдых с вождём выезжал целый штат обслуживающего персонала: горничные, медработники, водители, садовники и даже токсиколог, который проверял, чтобы еда Иосифа Виссарионовича не была отравлена. Кстати, на столе обязательно должны были быть грузинское вино, чахохбили и лобио.

Ещё одну сталинскую дачу в крымской Малой Сосновке впоследствии облюбовал Брежнев. Правда, он не был столь аскетичным и распорядился построить рядом с домом вождя роскошный павильон «Шатёр», где встречал официальные делегации.

Ну а самой знаменитой госдачей в Крыму в итоге стала резиденция в Форосе. Говорят, она была построена по личному желанию Раисы Горбачёвой, а стройкой руководил А.В. Березин, до этого возводивший космодром Байконур. Первая леди СССР скромностью в быту не отличалась: в доме были драгоценные инкрустации, мрамор, обои из шёлка и даже эскалаторы с подсветкой. А на пляж подвезли идеально отшлифованную гальку.На этой даче Горбачёвы отдыхали вплоть до 1991 года. Именно там Михаил Сергеевич находился, когда случился путч.