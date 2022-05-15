Почему Крупская запретила "Муху-Цокотуху"

Корней Иванович Чуковский всегда ассоциируется с его замечательными, позитивными и мотивирующими к добру сказками, такими как «Тараканище», «Муха-цокотуха», «Айболит». Однако мало кто знает, что подобные детские стихотворения занимали всего один из пятнадцати томов его произведений. Писатель неоднократно выражал недовольство по этому поводу, так как был автором более многочисленных взрослых и даже литературоведческих работ.

История появления «Мухи-цокотухи»

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Неожиданным происшествием для него явилась и попытка выведения Литиздтом в 1925 году «Тараканища» и «Мухи-цокотухи» в разряд запрещенной антисоветской литературы. Вмешательство Максима Горького спасло «Тараканище», но «Муху-цокотуху» не смогли отстоять даже целым авторским коллективом.

29 августа 1923 года, писатель в приступе необыкновенного вдохновения, на клочке бумаге начинает писать историю. Ту историю, которая чуть не подвела черту под литературной деятельностью своего творца. Впоследствии он признал «Муху-цокотуху» самым удачным произведением для детей. Оно было самым веселым и музыкальным.

Борьба за сознание

Решение запретить к изданию сказку поразило писателя. Слишком фривольной считала власть сказку о мухе, которая нашла денежку и решила устроить именины. Во времена коммунистического строя, отдельные органы редко предпринимали противоречивые решения без стороннего авторитетного влияния. Выяснилось, что в этом деле на органы печати оказала давление Надежда Константиновна Крупская – идейная соратница и супруга Владимира Ильича Ленина.

В связи с серьезностью аргумента, поэт пытался прибегнуть в спорах с работниками издательства к рациональности суждения. На что заместитель заведующего Людмила Быстрова объяснила ему просто, без обиняков. Муха и комарик напоминают принца и принцессу. Чиновника можно понять: страна совсем недавно оправилась от борьбы с монархией. Всю неприглядную картину усугубляло еще легкомысленное нахождение во фривольной близости комарика и мухи. Удивленный Чуковский едко заметил, что советские дети не настолько испорчены, чтобы усмотреть «несоветское» поведение в иллюстрации к сказке.

Критика Крупской

Надежда Крупская, являясь главным идеологом советского образования и коммунистического воспитанная подрастающей молодежи, развернула достаточно активную компанию по цензуре Чуковского. В 1927 году вокруг деятельности писателя разгорелась бурная дискуссия. «Муха-цокотуха» была, конечно, не главным «камнем преткновения», а скорее очередным случаем.

Сказку обвинили в распространении ценностей и идеологии вырождающегося мещанства. По мнению Крупской, также явно выделялась идея сочувствия «кулакам», что может впоследствии привить детям неверие в торжество коллективизма в целом и коллективной деятельности в частности. Была «замечена» и мелкобуржуазная позиция, отраженная в строках автора: «А нечистым трубочистам стыд и срам, стыд и срам!». «Литературная газета» публиковала бесконечный поток статей критиков с упреками и предупреждениями о вреде произведений чистому сознанию советских детей.

Вмешательство Горького

Наступило время, когда Чуковскому пришлось даже отречься от своих сказок. Он обещал в той же «Литературной газете» написать идеологически «правильную» сказку – «Веселую колхозию», но этого не произошло. Спасло Корнея Ивановича прямое вмешательство в конфликт Максима Горького, «буревестника революции», имевшего в те времена значительный вес в партийных кругах.